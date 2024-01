Implantation de la première puce Neuralink dans le cerveau d’un homme, Musk: « Détection de pics neuronaux »

Elon Musk a annoncé sur X que la première puce Neuralink a été implantée dans le cerveau d’un homme, dans lequel des pics d’activité neuronale ont déjà été détectés. Que savons-nous de ce dispositif et à quoi sert-il.

Le dimanche 28 janvier, la première puce Neuralink a été implantée dans le cerveau d’un homme, une startup américaine basée en Californie, fondée en 2016, spécialisée dans la recherche et le développement d’interfaces neurales implantables, techniquement connues sous le nom d’interfaces cerveau-ordinateur (BCI) ou cerveau-machine. Parmi les fondateurs figurent également Elon Musk, le magnat sud-africain naturalisé américain, « père » d’autres entreprises à succès telles que Tesla et SpaceX. C’est d’ailleurs l’homme le plus riche du monde qui a annoncé dans un tweet que le patient se remettait bien de l’intervention. Un autre détail intéressant indiqué par Musk est la « détection de pics neuronaux » après l’implantation de la puce, dont le premier nom commercial sera Telepathy. Il s’agit, en termes simples, de l’activité des cellules nerveuses, qui indique les échanges d’informations – signaux chimiques et électriques – entre le cerveau et le reste de l’organisme. En pratique, la puce aurait immédiatement commencé à faire son travail.

L’un des objectifs principaux de Neuralink est en effet de créer des interfaces cerveau-ordinateur qui permettent aux personnes paralysées et atteintes de maladies neurodégénératives de contrôler des appareils électroniques – tels que des smartphones et des ordinateurs – par la pensée, améliorant ainsi considérablement leur qualité de vie. Il pourrait également y avoir des améliorations de la mobilité et de la vision pour les personnes handicapées. Mais ce n’est pas tout. Comme le mentionne le slogan sur le site officiel de l’entreprise, la mission de l’entreprise est « de créer une interface cérébrale généralisée pour restaurer l’autonomie des personnes ayant actuellement des besoins médicaux insatisfaits et libérer le potentiel humain de demain ». En termes simples, à l’avenir, ces puces pourraient être utilisées pour améliorer les capacités humaines, un peu comme dans de nombreux films de science-fiction avec une trame narrative dystopique. Cela pourrait être lié aux avancées impressionnantes de l’intelligence artificielle ces derniers temps, avec des conséquences plus qu’inquiétantes.

Mais revenons à la question médicale, qui est sans aucun doute importante étant donné l’impact qu’une puce comme Telepathy pourrait avoir sur la vie de nombreuses personnes atteintes de handicaps importants. On ne sait rien du patient impliqué dans l’intervention récente mentionnée par Musk, mais en septembre 2023, Neuralink avait ouvert une liste d’attente pour impliquer plus de 20 000 personnes dans des essais (d’ici 2030). L’objectif est de traiter les 11 premiers patients dans la phase initiale de la recherche, qui servira également à vérifier la sécurité et l’efficacité du robot chirurgical utilisé pour implanter la puce (l’opération intracrânienne dure plusieurs heures). Selon Bloomberg, le patient « idéal » pour l’implantation de la puce de Neuralink est une personne jeune – de moins de 40 ans – et tétraplégique, c’est-à-dire paralysée des jambes et des bras. Il est probable que des informations supplémentaires sur l’état de santé et les progrès potentiels du patient seront communiquées dans les prochains jours ou semaines.

La startup avait obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2023 pour les essais cliniques sur l’homme, l’agence fédérale américaine chargée de la réglementation des médicaments, des produits alimentaires et des traitements/dispositifs médicaux expérimentaux, tels que la puce Telepathy. L’autorisation n’était pas du tout acquise d’avance, après les vives critiques surgies lors des tests précliniques, c’est-à-dire sur les animaux. Les singes soumis à l’implantation de l’interface sans fil intracrânienne auraient été soumis à de véritables tortures, développant également des gonflements du cerveau, des convulsions et d’autres problèmes qui ont soulevé des protestations justifiées des associations de défense des animaux contre l’entreprise d’Elon Musk. Neuralink a également eu quelques problèmes avec la loi. Comme le rapporte Reuters, elle aurait enfreint les règles du département américain des transports concernant la circulation de matériaux dangereux (comme le xylène).

Tout cela n’a cependant pas arrêté la startup, qui vient de lancer les essais sur l’humain. Les retombées potentielles de cette technologie ne sont pas encore évidentes, mais il est clair que les interfaces cerveau-ordinateur représentent un espoir pour de nombreux patients, compte tenu également des résultats obtenus par des dispositifs similaires à Telepathy. Par exemple, en 2022, un homme totalement paralysé en raison de la SLA a réussi pour la première fois à communiquer par la pensée, laissant un touchant message à son fils : « J’aime mon fils fantastique », a été la première phrase rapportée par cet homme de 36 ans. Mais la technologie peut également avoir des applications plus obscures, en gardant à l’esprit qu’elle pourrait être utilisée pour créer des femmes et des hommes bioniques avec des capacités supérieures.