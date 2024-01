Qu’est-ce que l’angioplastie coronarienne et quels sont les risques de l’intervention que Gigi Riva aurait dû subir

L’angioplastica coronarica est une intervention visant à restaurer la circulation vers le cœur en dilatant les artères coronaires obstruées. Elle peut être réalisée en urgence après une crise cardiaque ou à titre préventif. Comment est-elle réalisée, quels sont les risques et pourquoi aurait-elle pu sauver la vie de Gigi Riva.

Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024, l’ancien champion de football et dirigeant sportif Gigi Riva a été hospitalisé à Cagliari pour une crise cardiaque aiguë, déclenchée par une grave coronopathie pour laquelle les médecins ont immédiatement proposé une angioplastie coronarienne. Il s’agit d’une procédure médicale visant à dilater les artères coronaires obstruées – par exemple par des plaques d’athérosclérose – et à rétablir le flux sanguin normal vers les muscles cardiaques. Comme on le sait, Gigi Riva a préféré refuser cette intervention (non dénuée de risques), en disant aux médecins qu’il voulait y réfléchir et en parler avec ses proches. Malheureusement, malgré la gravité de la situation, rien ne laissait présager l’effondrement soudain de l’état clinique de la légende du football italien en raison d’une autre crise cardiaque, qui l’a conduit à la mort vers 19h00 le 22 janvier 2024. Les médecins ont tenté in extremis des massages cardiaques, des manœuvres de réanimation et une course en hémodynamique pour une angioplastie d’urgence, mais sans succès. Voici ce que nous savons sur l’angioplastie coronarienne et pourquoi c’est une intervention risquée mais souvent salvatrice.

Qu’est-ce que l’angioplastie coronarienne et quand est-elle nécessaire

Comme expliqué par l’Institut Humanitas, l’angioplastie coronarienne est une intervention visant à rétablir la circulation vers le cœur lorsque le flux sanguin vers cet organe est insuffisant. Le docteur Bernhard Reimers, responsable de la cardiologie clinique et interventionnelle à l’Humanitas, souligne que la dilatation des coronaires se fait par « l’insertion d’un ballonnet et la pose d’une petite structure, le stent, dont le rôle est de maintenir l’artère dilatée afin de permettre au sang d’arriver régulièrement dans toutes les parties du cœur ». Le spécialiste met en avant qu’il s’agit d’une intervention mini-invasive et que dans la grande majorité des cas (80 %), l’artère radiale – principale de l’avant-bras – est utilisée pour réaliser la procédure.

Une artère avec une athérosclérose. Crédit : wikipedia

En termes simples, le médecin insère un cathéter – une canule en caoutchouc – qui est glissé le long du corps jusqu’au point souhaité de la coronaropathie. Dans le passé, la canule était introduite à partir d’une artère inguinale, mais aujourd’hui, cette voie n’est utilisée que dans des cas particulièrement délicats. Une fois à destination, un premier ballonnet est libéré du cathéter, qui est gonflé pour permettre la dilatation de la lumière du vaisseau. Très souvent, après cette procédure, d’autres ballonnets sont utilisés pour insérer des endoprothèses, de petites structures métalliques qui servent de véritables échafaudages pour les vaisseaux, les maintenant ouverts et favorisant le passage du sang. Ce sont des prothèses en acier ou en alliages spéciaux (avec du cobalt et d’autres éléments) qui se intègrent dans les tissus au fil du temps, continuant à fonctionner efficacement tout au long de la vie du patient.

L’obstruction ou la sténose des artères coronaires peut se produire en raison du dépôt de plaques d’athérosclérose dans leur lumière, compromettant l’apport sanguin – partiellement ou totalement – vers le muscle cardiaque. Les plaques sont des dépôts de lipoprotéines (cholestérol), de globules blancs et d’autres matériaux qui s’accumulent sur la paroi interne des vaisseaux au fil des décennies, accompagnés d’inflammation et de rigidité. Lorsque cela se produit dans les coronaires, cela prédispose au développement de graves maladies cardiovasculaires telles que l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral, etc. C’est pourquoi après une coronarographie, qui met en évidence la « qualité » de la lumière des coronaires et le débit sanguin, une angioplastie coronarienne peut être demandée en urgence, appelée techniquement intervention coronarienne percutanée. L’opération peut être réalisée non seulement en cas d’urgence pour traiter une crise cardiaque, mais aussi à titre préventif pour améliorer le flux sanguin et les douleurs thoraciques (angine de poitrine) causées par l’obstruction des artères. Bien qu’elle soit extrêmement efficace et souvent salvatrice, l’angioplastie n’est pas sans risques.

Représentation d’une artère saine et d’une artère avec des plaques d’athérosclérose. Crédit : wikipedia

Quels sont les risques de l’angioplastie

La Mayo Clinic, l’une des principales organisations américaines de recherche médicale, souligne qu’il existe plusieurs risques associés à l’angioplastie coronarienne, c’est pourquoi les patients doivent être suffisamment préparés avant l’intervention. Comme indiqué, cela n’est pas toujours possible et l’opération est souvent réalisée en salle d’opération comme une procédure d’urgence pour sauver la vie à la suite d’une crise cardiaque. Voici une liste des risques potentiels :

Rétrécissement de l’artère coronarienne : si aucun stent n’est positionné, il existe un risque plus élevé de récidive, c’est-à-dire un nouveau rétrécissement de l’artère. Certains médicaments appliqués sur les petits stents réduisent davantage ce risque.

Infections, hémorragies, crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux : l’insertion du cathéter peut augmenter le risque d’infection ou de saignement aux sites d’entrée, mais dans des cas plus rares, il peut également causer des dommages importants aux coronaires tels que des lésions. Il existe également un risque que le « grattage » produit par la canule puisse détacher des parties des plaques d’athérosclérose, qui une fois en circulation peuvent obstruer d’autres vaisseaux et conduire au développement d’un accident vasculaire cérébral. Des tachycardies et des bradycardies peuvent également survenir pendant l’intervention.

Caillots sanguins : les stents peuvent favoriser la formation de caillots sanguins, qui à leur tour peuvent être responsables d’une crise cardiaque ou d’un autre événement cardiovasculaire. Ils peuvent également être « maîtrisés » en prenant des médicaments spécifiques.