Pourquoi une prison brésilienne a-t-elle recruté une armée d’oies

Des oies se promènent le long du périmètre d’une prison pour déjouer les tentatives d’évasion. Cela se produit à São Pedro de Alcântara, une municipalité brésilienne de l’État de Santa Catarina, dans la région sud du pays, où le Complexe Pénitentiaire de l’État (CoPE), une prison de haute sécurité faisant partie du Département de l’Administration Pénitentiaire (DEAP), a remplacé les chiens de garde par des « agents d’oies » qui patrouillent entre la clôture interne et les murs extérieurs.

« Nous avons la surveillance électronique, la surveillance des agents et enfin, la surveillance des oies qui ont remplacé les chiens », déclare le directeur de la prison, Marcos Roberto de Souza qui, dans un reportage d’Anderson Coelho pour Reuters, se dit très satisfait de son petit groupe d’oies guidé par le caporal-chef Piu-Piu. « Quand les agents appellent son nom, elle émet un son caractéristique qui rappelle celui d’un klaxon ».

Les oies qui surveillent une prison brésilienne

Le choix des oies, qui ont été progressivement introduites à partir de 2009 jusqu’à maintenir un groupe important de 16 spécimens depuis au moins 2013, a été justifié par leur apparemment immunité émotionnelle et leur manque de familiarité avec les détenus.

Depuis décembre, selon l’édition brésilienne de L’Officiel, les oies remplacent complètement les chiens de garde, bien que l’unité pénitentiaire n’ait pas divulgué le nombre d’agents à plumes opérationnels : il est clair que l’arme principale de ces animaux réside non pas dans leurs attaques physiques, mais dans les sons qu’ils émettent à chaque mouvement, facilement identifiables même à distance, tout comme une sirène.

Le directeur de la prison a également expliqué que prendre soin des oies était « plus économique que d’élever des chiens » et que la position calme de la prison rendait la surveillance des oies « une option praticable pour sa structure ». Au moindre signe, au moindre bruit suspect, les oies commencent en effet à caqueter. « Ici, c’est très silencieux, et la nuit encore plus, ce qui favorise ce type de sécurité », a ajouté de Souza. « Non seulement leurs cris d’alerte sont facilement reconnaissables, mais ils sont instinctivement protecteurs de leur territoire, donc les oies sont naturellement plus adaptées au travail de garde que les êtres humains et même les chiens ».

S’ajoute à cela leur acuité visuelle exceptionnelle qui, dans la pénombre, « est de loin supérieure à celle des êtres humains ». Les oies ont également une vision à distance extraordinaire « qui les aide à percevoir le mouvement bien avant nous ». Pour le reste, leur instinct prend le relais : « Si vous entrez sur leur territoire, elles commenceront à barrir et vous attaqueront, même si vous êtes beaucoup plus gros qu’elles ».

Le comportement « sentinelle » des oies

Dans une interview au magazine brésilien G1, le professeur Guilherme Renzo Rocha Brito du Département de zoologie de l’Université fédérale de Santa Catarina a expliqué que l’efficacité des oies en tant que mesure de sécurité dans l’unité pénitentiaire est due à ce qu’on appelle leur « comportement sentinelle ».