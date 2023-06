Voici comment Max Park a résolu le Rubik’s cube en 3 secondes

L’Américain de 21 ans, qui a établi un nouveau record mondial de résolution du cube 3x3x3 en vitesse, a utilisé la méthode Fridrich. Voici comment cela fonctionne.

Max Park, l’Américain de 21 ans qui a signé le 11 juin dernier le nouveau record de la résolution la plus rapide du Rubik’s cube 3x3x3 en 3,134 secondes / Crédit : Guinness World Record

Croisement et ravissement de millions de passionnés, le Rubik’s cube a son nouvel homme de records. Il s’agit du champion américain Max Park, âgé de 21 ans, qui n’a mis que 3,13 secondes pour résoudre le cube 3x3x3, un temps qui lui a valu le nouveau record absolu de la résolution la plus rapide, affiné de 0,34 seconde par rapport à la meilleure performance du cube 3x3x3. Le Chinois Yusheng Du (3,47 secondes) qui était titulaire depuis 2018.

Mais comment est-il possible de résoudre le puzzle si rapidement ? Et quelle est la méthode utilisée pour entrer dans le Guinness World Record ? Pour les amoureux de la discipline, la réponse est simple : la grande majorité des speedcubers dans le monde, dont Max Park qui l’a utilisée pour signer son nouveau record, utilisent la méthode Fridrich, la plus accréditée pour résoudre rapidement le cube le plus célèbre du monde. . Voici comment cela fonctionne.

La méthode Fridrich pour résoudre le Rubik’s cube en vitesse

Aussi connue sous le nom de CFOP (Cross – F2L – OLL – PLL), la méthode Fridrich est l’une des plus utilisées pour résoudre rapidement le Rubik’s cube 3x3x3.

Développée au début des années 80 et popularisée par la speedcuber tchèque Jessica Fridrich, il s’agit d’une méthode avancée qui divise le puzzle en couches, en résolvant d’abord une croix (Cross), puis en continuant à résoudre les deux premières couches (F2L), en orientant la dernière couche (OLL) et enfin la permutation de la dernière couche (PLL). Plusieurs algorithmes sont utilisés pour chaque étape – pour OLL et PLL, il y a 78 algorithmes au total – mais il existe un lien logique entre eux.

La principale innovation de la méthode de Fridrich par rapport aux méthodes de base couche par couche est la résolution simultanée des deux premières couches (F2L), qui se produit en arrangeant les coins supérieurs et les bords verticaux ensemble après la résolution de la croix. Une autre différence par rapport aux autres solutions est que la méthode Fridrich oriente d’abord les morceaux de la dernière couche (OLL) puis les permute dans la bonne position (PLL).

Les étapes de la méthode Fridrich

Comme indiqué, la méthode est basée sur quatre étapes, qui divisent le cube en couches à résoudre.

Croix (croix): la première étape consiste à résoudre les quatre pièces en croix (représentées en blanc) généralement sur le fond et à combiner les couleurs de ce centre et de chacun des centres adjacents, et à former une croix sur la première couche.

Deux premières couches (F2L) : Une fois la croix en place, vous devez résoudre les deux premières couches en une seule passe, de sorte que chaque coin s’emboîte avec son bord vertical.

Orienter la dernière couche (OLL) : cette étape consiste à résoudre la couche supérieure (jaune, si la croix résolue est sur le blanc) sans faire correspondre les couleurs latérales, qui seront mises en correspondance à l’étape suivante.

Permuter la dernière couche (PLL) : La dernière étape consiste à déplacer les morceaux de la couche supérieure tout en préservant leur orientation.

L’utilisation de la méthode Fridrich dans les compétitions

La méthode est largement utilisée par de nombreux speedcubers, dont Mats Valk, Feliks Zemdegs, Tymon Kolasiński et Max Park, en raison de son utilisation d’algorithmes, de la reconnaissance de formes et de la mémoire musculaire, par opposition à des méthodes plus intuitives, telles que Roux, Petrus et le ZZ. méthodes (Zbigniew Zborowski). La grande majorité des meilleurs speedcubers de la World Cube Association (WCA) sont des utilisateurs de la méthode Fridrich. Même Yusheng Du, qui détenait le record du cube 3x3x3 avant Park, avait également utilisé la méthode Fridrich pour le résoudre en vitesse.

