LG TV ralentit après la mise à jour : c’est la cause et ce que vous pouvez faire

Surprenant : le fabricant LG fournit actuellement aux Smart TV à partir de 2020 des mises à jour majeures qui modifient sérieusement l’interface domestique. Même si le système d’exploitation webOS 5 reste en arrière-plan, les nouveaux menus sont similaires à ceux des téléviseurs LG actuels avec webOS 6 à partir de 2023. D’une part, cela ressemble à une belle touche, d’autre part, la maison révisée l’écran est nettement plus lent et visuellement assez s’y habituer. Et il comprend désormais plus de publicités sous forme de recommandations. Si cela vous ennuie, revenez à l’ancienne vue si vous le souhaitez.

Contenu:

Basculer vers l’ancienne interface : voici comment procéder

Pour passer de la nouvelle vue plein écran, qui s’installe automatiquement après la mise à jour, à l’affichage classique des barres des applications existantes, procédez comme suit :

Allumez votre téléviseur comme d’habitude. Allez dans Paramètres (icône d’engrenage sur votre Magic Remote) et passez à « Tous les paramètres » Accédez à « Général » -> « Paramètres de l’écran d’accueil » -> « Style de l’écran d’accueil » et passez de « Nouvel écran d’accueil » à « Écran d’accueil de base ». Appuyez sur le bouton Accueil de votre Magic Remote (icône de la maison) pour revoir l’ancien menu.

Les paramètres de la page d’accueil sont assez cachés. (Capture d’écran) Sélectionnez à nouveau l’ancienne page d’accueil. (Capture d’écran)

Après tout : Même si le réglage est un peu caché, LG vous laisse toujours le choix.

Selon LG, presque tous les modèles de téléviseurs pertinents à partir de 2020 (mais bien sûr aussi les appareils avec webOS 5 achetés en 2021 ou 2022) ont reçu la mise à jour avec le numéro de version 4.41.35 ou la recevront sous peu.

LG donne à ces téléviseurs le menu plein écran :

LG UN71

Écran LG UN73 4K

LCD LG UN74 4K

LCD LG UN80 4K

LCD LG UN85 4K

LCD LG NANO80 4K

LCD LG NANO85 4K

LCD LG NANO90 4K

LG BX 4K OLED

LG CX 4K OLED

LG GX 4K OLED

LG ZX 8K OLED

Mon LG NANOCELL 917 a eu sa mise à jour fin mai 2023 sans mon intervention car j’ai autorisé les mises à jour automatiques. Vous pouvez découvrir comment mettre à jour votre LG Smart TV ailleurs.

La mise à jour supprimera l’ancien menu d’accueil. (Photo : LG)

Accélérer la nouvelle interface (légèrement).

Vous aimez la nouvelle interface, mais elle est trop lente pour vous ? Les nombreuses recommandations et espaces publicitaires affichés de manière dynamique y sont en partie responsables. Vous ne pouvez pas non plus simplement désactiver les panneaux d’information qui ne sont pas nécessaires afin de réduire les temps de chargement. Mais il y a quelques mesures pour accélérer le menu :

Publicité : Désactivez la publicité dans le menu d’accueil sous « Paramètres » -> « Général » -> « Paramètres de la page d’accueil » -> « Promotion de la page d’accueil ».

Publicité personnalisée : désactivez la fonction « Live Plus » pour les recommandations personnelles sous « Paramètres » -> « Général » -> « Paramètres supplémentaires ».

Contenu : dans le menu d’accueil, faites défiler jusqu’à l’icône représentant un crayon et modifiez l’ordre du contenu qui y est affiché. Indésirable tout en bas. Vous devez également désinstaller les applications inutiles dans « Modifier la liste des applications ».

Malheureusement, vous ne pouvez pas désactiver le contenu, mais vous pouvez au moins le déplacer vers le bas. (Capture d’écran) Dans la liste des applications, vous pouvez facilement supprimer les applications dont vous n’avez pas besoin. (Capture d’écran)

Si le nouveau menu est encore trop lent pour vous, ma seule recommandation est : revenez à l’ancien. Vous pouvez laisser les paramètres de publicité désactivés. Le fait est que la vue d’accueil révisée est principalement utilisée par LG pour pouvoir présenter plus de publicité. Cependant, il est ennuyeux que la vitesse et la qualité du service en pâtissent.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :