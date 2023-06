El Niño est officiellement arrivé, selon les experts : « Devrait être modéré à fort »

Le phénomène climatique lié à l’augmentation des températures de surface dans le centre-sud et l’est de l’océan Pacifique a des conséquences météorologiques à l’échelle mondiale qui varient selon son intensité.

Après des mois d’alertes, El Niño – le phénomène climatique périodique, lié à l’augmentation des températures de surface de l’océan Pacifique central et oriental près de l’équateur – est officiellement arrivé. C’est ce qu’ont révélé les scientifiques du Climate Prediction Center de la NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration) des États-Unis qui, dans le dernier rapport mensuel sur ENSO (El Niño – Southern Oscillation) ont précisé que « les conditions El Niño sont présentes et devrait progressivement se renforcer pendant l’hiver ».

En tant que phénomène climatique, El Niño a des conséquences qui s’étendent bien au-delà de l’océan Pacifique. « Selon sa force, il peut provoquer une série d’impacts, tels que l’augmentation du risque de fortes pluies et de sécheresses dans certaines régions du monde », a déclaré Michelle L’Heureux, climatologue au Climate Prediction Center. Le changement climatique peut exacerber ou atténuer certains impacts liés à El Niño. Par exemple, El Niño pourrait conduire à de nouveaux records de température, en particulier dans les zones qui connaissent déjà des températures supérieures à la moyenne pendant El Niño. »

Les conséquences d’El Niño sur de France et dans le monde

Selon son intensité, El Niño peut influencer les précipitations et les températures à l’échelle mondiale, avec des impacts également sur de France et la Méditerranée, où il y a une tendance à avoir des hivers et des étés plus doux et plus pluvieux corrélés à une plus grande activité de l’anticyclone africain. Aux États-Unis, en revanche, l’influence d’El Niño est la plus faible pendant l’été et la plus prononcée de la fin de l’automne au printemps.

Impacts mondiaux d’El Niño / Crédit : NOOA Climate.gov

En hiver, les experts du Centre de prévision climatique prédisent 84 % de chances qu’un El Niño ait une force modérée et 56 % de chances qu’un événement El Niño puissant se développe.

Aux États-Unis également, des événements El Niño modérés à forts au cours de l’automne et de l’hiver entraînent des conditions plus humides que la moyenne s’étendant du sud de la Californie le long de la côte du golfe et des conditions plus sèches que la moyenne dans le nord-ouest du Pacifique et la vallée de l’Ohio. Les hivers El Niño présentent également une plus grande probabilité de températures supérieures à la moyenne dans le nord des États-Unis. « Un seul événement El Niño ne causera pas tous ces impacts, mais il augmente la probabilité qu’ils se produisent », soulignent les météorologues du Centre de prévision climatique.

En ce qui concerne l’Atlantique, les experts prédisent que les conditions El Niño contribueront à réduire le nombre de tempêtes et d’ouragans, dont la formation sera plutôt favorisée dans les bassins du Pacifique central et oriental. D’autre part, l’Australie, l’Indonésie et certaines parties de l’Asie du Sud connaîtront une chaleur accrue et des périodes de sécheresse sévère, avec un risque plus élevé d’incendies de forêt.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées : https://www.youtube.com/watch?v=z5IXHZFSguc