Cancer du sein, une nouvelle thérapie réduit le risque de récidive de 25% et améliore la survie

Les résultats prometteurs d’une nouvelle thérapie pour le cancer du sein ont été présentés lors de la réunion de l’ASCO. Le médicament ribociclib réduit le risque de récidive de 25 % et améliore les taux de survie sans maladie.

Une nouvelle thérapie adjuvante basée sur le médicament ribociclib est capable de réduire de 25 % le risque de récidive du cancer du sein, la maladie oncologique la plus répandue dans le monde (plus de 2 millions de nouveaux diagnostics chaque année). De plus, grâce à ce médicament, techniquement un inhibiteur de CDK4/6, il améliore significativement la survie sans maladie invasive. Les résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle 2023 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), actuellement en cours à Chicago. Ils seront bientôt publiés dans la revue scientifique The New England Journal of Medicine, considérée comme la plus faisant autorité au monde du point de vue de la littérature médicale. Les données ont également été anticipées par l’American Journal of Managed Care.

Le ribociclib, fabriqué par le géant pharmaceutique Novartis (nom commercial Kisqali), est un adjuvant à ajouter à l’hormonothérapie après chirurgie et chimiothérapie ou radiothérapie. Il a été testé sur des milliers de patientes – hommes et femmes péri/post ménopausées – atteintes d’un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (RH) et HER2 négatif, la forme la plus courante de cancer du sein, touchant environ les deux tiers des cas . Bien que la grande majorité des patients traités aujourd’hui avec des thérapies standard parviennent à une survie sans maladie cinq ans après le diagnostic (environ 90% en France), beaucoup courent un risque de récidive. Pour cette raison, un médicament capable de réduire significativement ce risque et d’allonger la survie des patients est accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les médecins et les patients.

Le ribociclib est un inhibiteur de certaines protéines présentes dans les cellules cancéreuses du sein appelées CDK4 et CDK6, qui régulent leur croissance. Le médicament a été testé au cœur de l’étude NATALEE sur plus de 5 000 patients, qui ont reçu une cure de doses pendant trois ans en association avec une hormonothérapie ou une hormonothérapie seule. La dose utilisée était de 400 milligrammes, ce qui était considéré comme efficace mais moins toxique que les doses plus élevées utilisées dans les essais cliniques précédents. À la fin de la période de suivi, 189 participants du groupe ribociclib (7,4 %) ont rechuté contre 237 (9,2 %) dans le groupe témoin, traité par hormonothérapie seule. Cela indique une réduction de 25 %, ce qui est considéré comme statistiquement significatif. Le médicament a également amélioré les taux de survie globale et les conditions sans maladie. Les résultats étaient cohérents dans tous les sous-groupes, à savoir le statut ménopausique, l’atteinte des ganglions lymphatiques et le stade de la maladie. On pense donc que même les personnes présentant un faible risque de récidive peuvent bénéficier de la thérapie, a expliqué le professeur oncologue Dennis J. Slamon de l’Université de Californie. à Los Angeles et premier auteur de l’étude.

Les résultats de la nouvelle thérapie ont également été bien accueillis par les oncologues italiens : « Nous espérons que la thérapie sera disponible dès que possible, car nous serons en mesure d’offrir une opportunité thérapeutique efficace à un grand nombre de patients. Environ 20 000 femmes chaque année en France », a déclaré à l’ANSA le professeur Michelino De Laurentiis, directeur du département d’oncologie mammaire et thoracique-pulmonaire de l’Institut national du cancer Pascale de Naples. « Les patientes atteintes de ce type de cancer du sein restent à risque de récidive, car la maladie récidive dans un tiers des cas initialement au stade II et chez la moitié de ceux qui ont commencé au stade III. Les données de l’étude Natalee représentent donc une avancée supplémentaire pour amener un plus grand nombre de patients à la guérison », a commenté le professeur Fabio Puglisi, directeur du Département d’oncologie médicale à l’Irccs d’Aviano.

