Mars Express fête ses 20 ans avec un livestream depuis la planète rouge

Pourquoi c’est important : Lancé en 2003, l’orbiteur Mars Express est entré dans l’histoire en tant que première véritable mission planétaire de l’Agence spatiale européenne (ESA). L’objectif initial de la mission était axé sur la recherche d’eau souterraine à partir de son orbite autour de la planète rouge. Vingt ans et plusieurs extensions de mission plus tard, l’ESA a célébré l’anniversaire du vaisseau spatial avec le tout premier « livestream from Mars », diffusant des images en temps quasi réel de notre voisin planétaire à plus de 186 millions de kilomètres.

Le vaisseau spatial, composé de l’orbiteur et de l’atterrisseur Beagle-2, a été surnommé « Express » en raison de la proximité entre la Terre et Mars au moment de son lancement. Les orbites des deux planètes les avaient rapprochées plus qu’elles ne l’avaient été en plus de 60 000 ans.

Malheureusement, l’atterrisseur Beagle-2 ne s’est pas déployé correctement en décembre 2003 et a été découvert plus tard par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA comme étant intact mais inutilisable. L’orbiteur, cependant, a atteint sa destination en toute sécurité et a commencé à fournir aux chercheurs de l’ESA de précieuses images haute résolution et une cartographie minéralogique de la surface de Mars.

L’un des défis de la gestion d’équipements situés à 300 millions de kilomètres est la difficulté d’ajouter ou de modifier ses fonctionnalités. Heureusement, l’équipe de Mars Express a identifié de nouvelles façons de réutiliser les instruments existants de l’engin. Au cours des derniers mois, ils ont développé et préparé les outils nécessaires pour rendre le livestream possible.

L’émission du 2 juin a captivé les téléspectateurs avec une heure d’images en temps réel capturées par la caméra de surveillance visuelle (VMC) de la sonde. Le VMC a été conçu à l’origine comme un instrument d’ingénierie pour documenter la séparation de l’atterrisseur Beagle 2. Cependant, après l’échec du déploiement de l’atterrisseur, la caméra a été brièvement éteinte. Il a ensuite été réactivé en 2007 pour servir d’outil d’éducation, de sensibilisation et d’observation.

La réaffectation de la caméra, ainsi que de ses autres instruments existants, a apporté des avantages substantiels à l’équipe de Mars Express. Au cours de son orbite de deux décennies autour de la planète rouge, la mission a identifié du méthane dans l’atmosphère de la planète, découvert de la glace à ses deux pôles et même détecté un potentiel lac salé sous le pôle sud de la planète.

La durabilité de l’engin et la polyvalence de son instrumentation ont conduit à plusieurs extensions de mission pour l’orbiteur. L’extension la plus récente a été approuvée en mars 2023 et devrait rester active jusqu’en décembre 2026. Cela accordera plusieurs années supplémentaires pour contribuer aux initiatives de recherche et d’observation de Mars de l’ESA.

