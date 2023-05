Le risque de décès cardiovasculaire chez les femmes est associé au poids à la naissance de leur progéniture

Les femmes ayant un premier-né de poids normal et un deuxième-né de faible poids ont un risque plus élevé de mourir d’une maladie cardiovasculaire. Cela a été démontré par une étude qui a analysé des milliers de pièces entre 1967 et 2020.

Les femmes qui donnent naissance à un premier enfant avec un poids normal et un second en insuffisance pondérale ont un plus grand risque de perdre la vie à cause des maladies cardiovasculaires, qui représentent aujourd’hui la première cause de décès dans les pays industrialisés. Normalement, les associations entre le risque cardiovasculaire et la grossesse sont faites sur la base des premiers-nés, mais un groupe de recherche a voulu approfondir la question, en analysant statistiquement les cas avec deux enfants et en tenant compte du poids du premier et du deuxième né. Comme indiqué, le risque de décès par maladie cardiovasculaire (MCV) chez les mères augmente si le deuxième enfant naît avec un poids inférieur au premier (poids normal).

Cela a été déterminé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Département de santé publique mondiale et de soins primaires de la Faculté de médecine de l’Université de Bergen (Norvège). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Yeneabeba Tilahun Sima, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude d’association spécifique, comparant les données de mortalité cardiovasculaire à long terme des mères avec le poids des deux premiers enfants. Les accouchements prématurés spontanés et iatrogènes ont été pris en considération, c’est-à-dire avant la conclusion naturelle de la gestation de 9 mois. Les naissances concernées ont eu lieu entre 1967 et 2020. Pour organiser statistiquement le poids des petits, ils l’ont divisé en quatre quartiles différents (Q1, Q2, Q3, Q4), soit quatre tranches de poids, du poids insuffisant au poids supérieur à la moyenne. La mortalité a plutôt été estimée à l’aide d’une méthodologie appelée régression de Cox, « exprimée sous forme de rapports de risque (HR) avec des intervalles de confiance (IC) à 95 % », comme expliqué dans le résumé de l’étude.

En croisant toutes les données, les chercheurs ont observé que la mortalité chez les femmes augmentait avec le second-né étant plus petit que le premier-né. Les scientifiques ont souligné que « par rapport aux femmes qui ont eu deux enfants nés à terme dans le quartile Q2/Q3 (poids normal), les femmes avec un premier enfant en Q2/Q3 et un second en Q1 avaient un risque de mortalité plus élevé (HR = 1,33 , IC à 95 % : 1,18, 1,50), alors que le risque était plus faible si le deuxième enfant était au quatrième trimestre (HR = 0,78, IC à 95 % : 0,67, 0,91). Curieusement, le risque cardiovasculaire habituellement associé au fait d’avoir un premier enfant en sous-poids (Q1) était neutralisé si le second avait un poids dans le quartile Q4. Ceci était valable aussi bien pour les naissances à l’issue naturelle de la gestation que pour les prématurées. « Les changements dans les quartiles de poids à la naissance de la progéniture de la première à la deuxième grossesse offrent un aperçu important de l’hétérogénéité du risque futur de décès par MCV chez les femmes », a expliqué le professeur Tilahun Sima dans un communiqué de presse.

Ces données peuvent être utilisées pour mettre en place des programmes de prévention destinés aux femmes à risque. Les détails de la recherche « Birthweight in Consecutive Pregnancies and Long-Term Maternal Cardiovascular Disease Mortality Among Spontaneous and Iatrogenic Term Births: A Population-Based Cohort Study » ont été publiés dans l’American Journal of Epidemiology.

