Apple lance Apple Music Classical pour Android avant les applications iPad ou Mac

Après avoir acheté Primephonic en 2021, Apple a créé Apple Music Classical sur iPhone fin mars. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’Android avec un abonnement Apple Music peuvent également écouter les classiques.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Apple Music et Apple Music Classical sont deux applications distinctes sur iPhone. Bien que les deux applications partagent une conception similaire, la principale différence réside dans la manière dont Apple Music Classical gère les métadonnées. Classical utilise également une police serif comme Apple Books tandis que l’application principale est sans serif.

Les mêmes différences s’appliquent désormais à Apple Music et Apple Music Classical pour Android. Notamment, Apple Music Classical a été lancé sur Android avant que l’application spécifique au genre ne soit optimisée pour iPad et disponible sur Mac. Apple Music Classical n’est pas non plus visible avec CarPlay.

Donner la priorité à Apple Music Classical pour Android par rapport aux autres plates-formes d’Apple est cependant logique. L’application distincte est basée sur l’acquisition par Apple de Primephonic, qui était un service d’abonnement à la musique classique autonome, et l’application Android a disparu avec l’achat d’Aplpe. C’est similaire à la façon dont Apple Music pour Android a remplacé Beats Music pour Android.

Apple Music pour Android a également été bien entretenu pour une application de plate-forme non Apple. Notamment, l’application prend même en charge le fondu enchaîné, ce que les plates-formes d’Apple ne prennent en charge que sur Mac. Et bien qu’Apple Music Classical soit une application distincte téléchargée via l’App Store, elle n’a pas été mise à jour depuis son lancement initial.

Peut-être que maintenant qu’Apple Music Classical pour Android est sorti, l’équipe derrière l’application peut se concentrer sur l’amélioration de l’expérience iPhone ou apporter des applications dédiées à plus de plates-formes Apple. Imaginez une symphonie classique sur le casque Reality Pro.

Apple Music Classical pour Android est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store. L’accès est inclus avec un abonnement Apple Music standard.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :