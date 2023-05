La « baleine espionne russe » s’est échouée sur les côtes suédoises, et les scientifiques ne savent pas pourquoi

Hvaldimir, un béluga soupçonné d’avoir été entraîné par la marine russe, a quitté la Norvège pour la Suède après 3 ans. Pour le moment, les raisons ne sont pas connues, mais tout est fait pour protéger le cétacé.

Crédit : OneWhale.org

Après avoir passé plus de trois ans au large des côtes norvégiennes, la célèbre « baleine espionne russe » – le béluga Hvaldimir – s’est échouée sur les côtes suédoises, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Le cétacé, dont l’histoire a fait la une des journaux internationaux à plusieurs reprises, a été aperçu pour la première fois en 2019 dans les eaux au large du Finnmark, le comté norvégien le plus au nord. Le détail qui a immédiatement attiré l’attention était le harnais accrocheur qu’il portait, avec « St. Petersburg Equipment » écrit dessus. Comme aucun centre de recherche russe n’a signalé la fuite d’un béluga, on a immédiatement pensé à un animal dressé à des fins militaires par la marine russe, probablement au centre de Mourmansk. Ce ne sont que des spéculations, car la Russie n’a jamais rien confirmé, mais le harnais était compatible avec le port d’armes ou de caméras, que les cétacés entraînés peuvent utiliser pour garder les bases militaires et les ports, ou peut-être pour le déminage. Malheureusement, l’intelligence de ces animaux a été exploitée par les êtres humains également à ces fins sournoises et dans différentes parties du monde.

Pendant trois ans, Hvaldimir – qui n’est pas une baleine mais un cétacé à dents – a vécu le long de la côte nord de la Norvège, mais ces derniers temps, il a commencé à descendre de plus en plus au sud, jusqu’à ce qu’il se dirige vers les eaux de la Suède, s’éloignant fait de ce qui est son habitat naturel. En fait, ces cétacés vivent dans l’océan Arctique et dans les mers les plus septentrionales, au large de la Norvège, de la Russie, de l’Amérique du Nord et du Groenland. Malgré cela, les experts estiment que le béluga lors de son long séjour en Norvège n’a jamais rencontré de spécimen de sa propre espèce, il est donc peut-être parti à la recherche de ses compagnons, en choisissant toutefois un chemin anormal.

« Nous ne savons pas pourquoi en ce moment il a quitté si rapidement son milieu naturel », a déclaré à l’Agence France Presse (AFP) le biologiste marin Sebastian Strand. «Ce pourrait être les hormones qui le poussent à trouver un compagnon. Ou cela pourrait être de la solitude, puisque les bélugas sont une espèce très sociale, peut-être cherche-t-il d’autres bélugas », a commenté l’expert, ajoutant que l’animal a probablement 13 à 14 ans et que ses hormones sont donc très élevées.

Ce qui est certain, c’est que depuis l’arrivée du béluga en Suède, les associations de protection des animaux et les autorités ont pris des mesures pour le protéger, notamment du trafic maritime et du travail industriel dans les zones côtières. « Nous sommes impressionnés par l’intérêt manifesté par la Suède pour Hvaldimir. Ils nous ont immédiatement contactés à son arrivée et ont même fermé un pont pour le protéger », a déclaré la fondatrice de OneWhale, Regina Haug.

Le cétacé est en effet très à l’aise avec les bateaux et les gens ; il risque d’affronter la fin tragique de Lola, une orque libérée qui s’est retrouvée entre les hélices d’un bateau en jouant. L’objectif de OneWhale et de la ville norvégienne de Hammerfest, qui l’a accueilli en 2019, est de relocaliser à l’avenir Hvaldimir dans un sanctuaire protégé de l’océan Arctique, la « Norwegian Whale Reserve ». Une énorme réserve pour lui et d’autres cétacés relâchés, qui pourraient être préparatoires à une entrée dans la nature avec des spécimens sauvages de son espèce. Le fait qu’il soit très à l’aise avec les humains représente un grave danger. En effet, elle a subi de nombreuses blessures lors de son long séjour dans les eaux norvégiennes, comme le montre cette vidéo.

Parmi ses vidéos les plus célèbres, il y a celle où on le voit jouer avec des fans de rugby ; la vidéo a été diffusée comme une démonstration de l’intelligence de ces animaux – le béluga a ramené le ballon comme un chien le ferait avec un bâton – mais en réalité, elle montre le dur entraînement qu’il a subi, ce qui dénature complètement sa dignité d’animal sauvage. L’espoir est qu’il puisse être mis en sécurité et les siens bientôt. Les bélugas peuvent atteindre 6 mètres de long et peser 1 600 kilogrammes, ce ne sont donc pas des animaux faciles à déplacer et vous devrez travailler dur comme vous l’avez fait avec Little Grey et Little White, deux bélugas sortis d’un aquarium chinois après 10 ans de captivité.

