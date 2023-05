Les démos Reality Pro nécessiteront probablement un rendez-vous Apple Store difficile à obtenir

Que nous prévoyions d’acheter ou non, je soupçonne que la plupart d’entre nous aimeraient au moins essayer le prochain casque AR / VR d’Apple. Mais la disponibilité des démos Reality Pro sera probablement limitée, même après la mise en vente du produit vers la fin de l’année.

Il se peut même qu’Apple adopte une approche similaire à l’Apple Watch en or d’origine – où vous deviez non seulement prendre rendez-vous, mais qui avait lieu en dehors de la surface de vente principale…

Quand pourrons-nous obtenir une démo Reality Pro ?

Bien que nous nous attendions à ce qu’Apple annonce Reality Pro lors de la WWDC de la semaine prochaine, il s’agira probablement plus d’une taquinerie que d’un lancement.

Les développeurs présents en personne auront presque certainement du temps pratique avec l’appareil, mais le reste d’entre nous recevra simplement une présentation principale destinée à aiguiser notre appétit pour un lancement beaucoup plus tard dans l’année.

Quiconque espère une démo ce mois-ci est presque assuré d’être déçu. Apple ne propose pas de démonstrations de produits publiques tant qu’elles n’ont pas été officiellement lancées, et cela n’arrivera pas la semaine prochaine.

La réponse à cette première question est donc : quand Reality Pro sera officiellement lancé, ce que nous prévoyons actuellement vers la fin de l’année.

Comment allons-nous organiser une démo ?

Avec la plupart des produits Apple, les essayer est aussi simple que d’entrer dans un store Apple, de trouver le banc avec des modèles de démonstration et de jouer avec eux autant que vous le souhaitez. Personnellement, je serais étonné que ce soit le cas avec Reality Pro, pour deux raisons.

Premièrement, les rapports suggèrent qu’Apple ne s’attend à vendre qu’un seul casque par store et par jour. Compte tenu du marché très limité au prix annoncé de 3 000 $, cela n’aurait pas beaucoup de sens de leur consacrer un banc entier.

Deuxièmement, alors que l’intention d’achat sera probablement faible, la curiosité sera énorme. Tout le monde et son chat voudront l’essayer. Le simple fait de les jeter sur des bancs dans un free-for-all ferait ressembler les stores Apple à une sortie de télévision à prix réduit le Black Friday. Eh bien, plus comme ça que d’habitude.

Donc, un système de rendez-vous est une évidence, je pense. La question devient alors : à quel point ces démos seront-elles exclusives ?

Vous vous souvenez de l’Apple Watch Edition dorée ?

Lorsque l’Apple Watch a été lancée pour la première fois en 2015, les rendez-vous étaient recommandés, mais pas obligatoires. Cependant, vous devez être prêt à attendre un certain temps si vous venez d’entrer dans la rue.

Les choses étaient différentes avec l’Apple Watch Edition en or 18 carats. Là, on vous a proposé un rendez-vous pour une démonstration privée et une séance d’essayage d’une durée maximale d’une heure.

Certes, c’était un produit beaucoup plus cher – entre 10 000 $ et 17 000 $. Même si Reality Pro coûte 3 000 $, le prix à lui seul ne justifierait pas ce type de traitement. Après tout, vous pouvez librement jouer avec un MacBook Pro 16 pouces qui coûte presque autant.

Mais Apple doit éviter les mêlées de personnes qui se pressent, et il serait difficile d’obtenir une expérience AR complète, en particulier si vous êtes entouré de foules et que les haut-parleurs sont en concurrence avec le brouhaha d’un Apple Store très fréquenté.

Pour ces raisons, je soupçonne que les démos Reality Pro auront lieu dans au moins une zone quelque peu isolée – sinon dans une salle de réunion, alors au moins une zone plus calme du store derrière une barrière de file d’attente.

Attendez-vous à ce que les rendez-vous soient rares

Compte tenu de l’énorme intérêt probable pour une démo Reality Pro et de la nécessité de prendre des dispositions spéciales pour eux, je soupçonne qu’il sera très difficile d’obtenir un rendez-vous dans les jours et les semaines suivant le lancement !

Apple contactera probablement de manière proactive certains clients qu’il pense plus susceptibles d’acheter – tels que les développeurs – tandis que le reste d’entre nous devrait être prêt à passer un certain temps à attendre notre tour.

Photo : Job Moses/Unsplash

