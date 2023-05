Les fourmis savent même faire le mort pour éviter les prédateurs

Cela a été découvert par une équipe de recherche australienne qui est tombée sur une colonie entière qui est restée complètement immobile comme stratégie défensive.

Fourmis de l’espèce Polyrhachis femorata faisant semblant d’être mortes / Crédit : Sophie ‘Topa’ Petit

Dans les arbres et sous nos pieds, le monde des fourmis ne cesse de nous surprendre. Une équipe de recherche australienne en sait quelque chose qui, lors d’un projet de conservation sur l’île Kangourou, a accidentellement rencontré une colonie entière au point de faire croire qu’elle était réellement morte. Au moins jusqu’à ce que l’un des bogues se déplace. Le comportement, qui, selon les chercheurs, est la première observation au monde pour une colonie entière, ainsi qu’au sein d’une espèce spécifique, Polyrhachis femorata, a été documenté dans un article de recherche publié dans l’Australian Journal of Zoology. La découverte marque également la première fois que cette espèce est enregistrée sur l’île d’Australie du Sud.

Les chercheurs pensent que les fourmis faisaient le mort comme stratégie défensive pour éviter un danger potentiel. « Leur mimétisme était parfait – a déclaré Sophie Petit, professeur à l’Université d’Australie-Méridionale et écologiste de la faune -. Cette sorte d’immobilité défensive n’est connue que chez quelques espèces de fourmis, chez des individus spécifiques ou de petits groupes, mais nous ne connaissons pas d’autres cas où elle ait été observée dans des colonies entières. »

La colonie en question était située dans un nichoir, faisant partie d’environ 900 nichoirs placés dans le cadre du projet Kangaroo Island Nest Box dans le cadre des efforts de rétablissement de la faune après les feux de brousse dévastateurs qui ont brûlé la moitié de l’île en 2019 et 2020.

Le co-chercheur de la station de recherche de Kangaroo Island, Peter Hammond, a expliqué qu’il avait surnommé le projet Nest Box d’après « Amis des invertébrés », car les invertébrés sont souvent les seuls occupants des nichoirs destinés aux chauves-souris et aux opossums pygmées. « La plupart des centaines de nichoirs sont sur un sol brûlé, mais nous en avons également sur des propriétés non brûlées comme contrôle, car notre objectif est de déterminer la valeur des nichoirs dans la récupération des feux de brousse », a déclaré Hammond. L’espèce Polyrhachis femorata est fortement associée à la communauté des mallee à feuilles étroites et a très rapidement colonisé plusieurs fosses. Nous pensons qu’il a été fortement touché par les incendies. »

Polyrhachis femorata est une belle fourmi arboricole, également connue sous le nom de fourmi épineuse du sud à nez large, qui a tendance à être assez timide, mais on sait peu de choses sur son écologie ou son comportement. Le fait qu’une colonie entière ait fait le mort – un comportement observé chez plusieurs autres animaux, typiquement des mammifères, comme les opossums, qui utilisent cette stratégie pour éviter les prédateurs – pourrait faire une différence dans la survie de l’espèce, bien que comprendre les facteurs qui déclenchent un comportement sont encore difficiles à comprendre.

L’équipe a suggéré que, bien que plusieurs explications ne puissent être exclues, il est probable que les fourmis ne bougent pas pour éviter d’être détectées, et a également noté que les nids plus petits pourraient avoir plus de succès avec cette technique en tant que colonie, simplement parce que moins de spécimens restent stationnaires. en même temps. « Il y a encore beaucoup à découvrir sur cette espèce – a ajouté Pepit -. C’est tellement captivant qu’on a hâte d’en savoir plus. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :