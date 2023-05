De quelle couleur est le soleil, blanc ou jaune ? La réponse vous surprendra

Pour la science, c’est un peu des deux couleurs, mais aussi d’aucune. Si nos yeux pouvaient vraiment le regarder, le Soleil nous apparaîtrait vert, mais nous le voyons blanc ou jaune, ou orange ou rouge, selon le comportement de notre atmosphère.

Quelle est la vraie couleur du soleil ? Et pourquoi nous semble-t-il blanc ou jaune ? / Crédit : Getty

De quelle couleur est le soleil ? C’est la question qui fait le tour du web, interpellant experts et non-experts, certains insistant sur le fait que sa couleur a changé ces dernières années. Tout a commencé avec un tweet de l’écrivaine londonienne Jacqui Deevoy, dans lequel elle dit que le soleil rond et jaune de son enfance est devenu blanc et de forme « étrange ». En quelques jours, la publication a dépassé les 6 millions de vues et divisé les utilisateurs des réseaux sociaux en deux : ceux qui sont d’accord avec Deevoy et ceux qui disent que le soleil a toujours été blanc. Mais quelle est la vérité? Quelle est la vraie couleur de notre étoile mère ? Jaune ou blanc ? Pour la science, c’est un peu les deux, mais aussi un peu ni l’un ni l’autre.

Quelle est la vraie couleur du soleil

« Le Soleil nous paraîtrait vert si nos yeux pouvaient le regarder », déclare William Dean Pesnell, scientifique du projet Solar Dynamics Observatory de la NASA. « En gros – explique-t-il au Washington Post -, quand on le regarde, le soleil a suffisamment de couleurs différentes et il est si brillant que nos yeux s’aveuglent comme des fous et nous disent : ‘Il est trop brillant pour dire de quelle couleur il s’agit’. C’est pourquoi le soleil nous paraît blanc. »

À gauche : une image du soleil prise en lumière visible et traitée pour apparaître en orange. Droite : Une image du soleil teintée de vert pour étudier les éruptions solaires / Crédit : NASA

A 150 millions de kilomètres de distance, quand on l’observe – avec précautions, il est bon de s’en souvenir, donc sans jamais le regarder directement en raison des risques qu’il comporte pour nos yeux – le Soleil, qui est le plus connu et le plus visible exemple d’une naine jaune nous apparaît généralement comme un disque blanc dans le ciel. Mais la raison pour laquelle beaucoup de gens le perçoivent comme jaune est due à la façon dont sa lumière est diffusée.

Le Soleil est une étoile verte qui nous apparaît blanche ou jaune, ou orange ou rouge

Les molécules dans l’air redirigent les longueurs d’onde bleues et violettes de la lumière solaire, permettant à davantage de jaunes et de rouges d’atteindre nos yeux. Et c’est aussi pourquoi le ciel est bleu. Mais, alors que nous passons du jour à la nuit, la lumière du soleil doit traverser une atmosphère de plus en plus dense, où davantage de molécules dispersent ses teintes bleues, conduisant à des affichages fascinants d’orange et de rouge au coucher du soleil, a ajouté Pesnell. « Essentiellement – poursuit l’expert – c’est une étoile verte qui nous semble blanche, car elle est trop brillante, et peut aussi apparaître jaune, orange ou rouge en raison de la façon dont agit notre atmosphère ».

En d’autres termes, ce que nous voyons comme « la couleur du soleil » est en fait sa lumière réfléchie par l’atmosphère qui, dans son sens le plus physique, est ce que nous percevons lorsqu’une longueur d’onde est visible à l’œil humain. . C’est là que des cellules spécialisées envoient des signaux au cerveau, qui traduit les ondes dans les couleurs que nous voyons. Et bien que tout le monde reçoive essentiellement les mêmes informations, la façon dont nous les traitons dépend des expériences de vie et des antécédents individuels, comme la façon dont nous apprenons à associer les couleurs aux objets, a déclaré Alice Skelton, chercheuse en sciences du développement des couleurs à l’Université du Sussex, en Angleterre. .

D’autre part, la « vraie » couleur du Soleil, comme celle des autres étoiles, dépend de sa température. Plus une étoile est chaude, plus elle émet de lumière bleue, tandis que les étoiles plus froides apparaissent en rouge.

Avec une température supérieure à 15 millions de degrés Celsius en son cœur, le Soleil est « quelque part au milieu, dans cet espace étrange où nous ne pouvons pas percevoir sa couleur », explique Pesnell. Mais son énorme masse lumineuse est destinée à changer de ton dans un avenir encore très, très lointain. Son destin, lorsqu’il atteindra la fin de ses jours, dans au moins 10 milliards d’années – le Soleil a maintenant environ 4,6 milliards d’années – sera marqué par le moment où l’hydrogène de son noyau sera totalement converti en hélium, quelque chose les experts pensent qu’il se produira dans environ 4 à 5 milliards d’années. Ce sera alors que le Soleil « gonfle et prend une teinte rouge foncé, avant d’engloutir la Terre et les autres planètes proches. Ainsi – dit Pensell – , il brillera d’un bleu plus vif pendant un certain temps, puis il s’assombrira à une température si basse que sa couleur deviendra imperceptible ».

