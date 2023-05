Merveilleuse route vieille de 7 000 ans découverte sur les fonds marins de la mer Adriatique : la vidéo

Une route vieille de 7 000 ans a été découverte dans la mer Adriatique. Il a été enterré sous une épaisse couche de vase marine. La route reliait l’île de Corzula à la colonie néolithique de Soline, aujourd’hui submergée.

Au cœur de la mer Adriatique, au large de la Croatie, une spectaculaire route submergée datant d’environ 7 000 ans a été découverte. Le chemin, constitué de dalles de pierre savamment positionnées, reliait le site néolithique submergé de Soline à l’île de Korčula (Korčula), dite « Corfou noir », une bande de terre de 46 km faisant partie de l’archipel de Korculane. C’est une découverte archéologique extraordinaire qui rappelle celle de la « route de briques jaunes » identifiée au fond de l’océan Pacifique l’an dernier. La différence substantielle entre les deux réside dans le fait que ce dernier n’a rien à voir avec une civilisation humaine, mais dérive d’un phénomène tout à fait naturel ; il a en fait été créé par la géologie volcanique, qui a fracturé le magma en éléments géométriques si précis qu’ils semblent avoir été modelés par l’homme.

Crédit : Université de Zadar / Facebook

La route en dalles datant de l’âge de pierre a plutôt été construite par des ouvriers qualifiés appartenant à la culture de Hvar ou à la culture de Hvar-Lisičići, une culture qui s’est développée au cours du néolithique et du chalcolithique (l’âge du cuivre) le long de la côte de l’Adriatique orientale, dont le nom est lié à l’île de Hvar. Il est connu pour ses poteries exquises et savamment décorées et ses sépultures dans des dolmens. Ils étaient également des constructeurs d’infrastructures qualifiés, comme en témoigne la route de pierre découverte par des archéologues de l’Université de Zadar, qui ont collaboré avec des collègues des musées de Dubrovnik, du musée de la ville de Kaštela, du musée de la ville de Korčula et d’autres entités.

La route a été découverte sous un épais dépôt de boue marine et mesure environ quatre mètres de large. Il reliait l’île artificielle de Corzula au site néolithique de Soline, découvert en 2021 par le professeur Mate Parica de l’université de Zadar. Le scientifique a réalisé que quelque chose était caché sous la mer Adriatique après avoir analysé des images satellites. Au cours des différentes expéditions sous-marines, de nombreuses et précieuses découvertes archéologiques ont été trouvées, notamment des haches, des meules et d’autres outils utiles à la vie quotidienne. Maintenant, après avoir enlevé la couche de boue marine, la charmante rue a également émergé. Grâce à des recherches au radiocarbone, il a été déterminé que l’ensemble du complexe néolithique remonte à 4 900 avant JC, ce qui indique que l’ancien peuple de Hvar a parcouru cette connexion de pierre il y a environ 7 000 ans. C’est l’une des plus anciennes routes jamais découvertes en Méditerranée.

L’Université de Zadar a également déclaré dans un message sur Facebook que de nouvelles inspections étaient en cours près de la baie de Gradina, de l’autre côté de l’île ; ici aussi, à une profondeur d’environ 4 à 5 mètres, les restes d’une colonie très similaire à celle de Soline ont été trouvés, ainsi que diverses découvertes archéologiques. La zone autour de l’île de Corzula est considérée comme d’un très grand intérêt archéologique et révélera très probablement d’autres surprises à l’avenir.

