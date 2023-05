Avoir un être cher à qui se confier réduit le risque d’Alzheimer (plus que le mariage)

Une équipe de recherche internationale a montré qu’avoir quelqu’un à qui se confier et à qui ouvrir son cœur réduit le risque de démence, dont la principale forme est la maladie d’Alzheimer.

Avoir quelqu’un à qui se confier et ouvrir son cœur aide à se protéger contre la démence, un ensemble de troubles neurologiques caractérisés par un déclin cognitif, des déficits du langage, de la mémoire, de la pensée abstraite et d’autres fonctions. La forme de démence la plus courante et la plus répandue dans le monde – environ 60/70 % des cas – est la maladie d’Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), touche environ 55 millions de personnes dans le monde, plus de 600 000 dont en France (1,2 million de personnes atteintes de démence). D’ici 2050, Alzheimer’s Disease International (ADI) estime qu’il y aura environ 140 millions de patients atteints de démence.

Plusieurs études ont déterminé que garder votre cerveau entraîné, être actif dans votre communauté et avoir un bon niveau d’éducation aident à protéger contre le déclin cognitif. Avoir quelqu’un à côté de soi est aussi une aide précieuse, cependant l’impact de ces relations n’est pas clair, au regard des différentes typologies possibles et de leur qualité. La nouvelle étude a déterminé que ce n’est pas tant d’être marié ou d’avoir une relation stable pour tenir à distance le déclin cognitif, mais plutôt de pouvoir compter sur une personne de cœur, en qui on a suffisamment confiance pour ouvrir les portes de son âme. à lui. En bref, il ne s’agit pas nécessairement du partenaire, mais il peut aussi s’agir d’une amitié de longue date basée sur l’estime mutuelle, la confiance et la sincérité.

Le fait d’avoir quelqu’un à qui se confier réduit le risque de déclin cognitif a été déterminé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens de la faculté de médecine de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre d’études en santé publique. et Vieillissement’ René Rachou Research Center de Belo Horizonte (Brésil), de l’Université de Limoges (France), de l’Université d’Alabama (États-Unis) et de nombreux autres instituts, tous réunis sous l’égide du consortium de recherche COSMIC (Cohort Études de la mémoire dans un consortium international). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Suraj Samtani, professeur au Centre for Healthy Brain Aging (CheBA) de l’Université de Sydney, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une méta-analyse de 13 études dédiées au déclin cognitif, basée sur la régression de Cox. Au total, environ 40 000 participants ont été impliqués entre 40 et 102 ans (âge moyen de 70 ans), dont 60 % étaient des femmes et avec une formation moyenne d’environ 8 ans. La période de suivi était de 3,22 ans.

Les chercheurs ont croisé les données du déclin cognitif des participants à l’étude avec celles des liens sociaux, déterminant que c’est précisément la qualité des relations qui a les meilleurs effets protecteurs. Une personne de cœur à qui vous vous confiez est plus efficace que votre mari/femme ou petit ami/petite amie. Fait intéressant, seules les cohortes asiatiques étaient mariées et dans une relation stable statistiquement associée à un risque réduit de démence et de mortalité. Rencontrer des amis et des parents au moins une fois par mois représentait également un facteur capable de réduire le risque de tomber malade d’environ 50 %. Ce n’est pas trop surprenant étant donné que selon les récentes déclarations de Vivek Murty, la plus haute autorité sanitaire des États-Unis, la solitude a des effets négatifs sur la santé comparables à ceux de fumer un paquet de cigarettes par jour.

« Le fait d’avoir quelqu’un à qui se confier est apparu comme un facteur très puissant pour réduire le risque de démence. Il ne s’agit pas seulement de la fréquence à laquelle vous vous rencontrez, mais de savoir si c’est avec quelqu’un à qui vous pouvez ouvrir votre cœur », a déclaré le professeur Suraj Samtani. Les détails de la recherche « Connexions sociales et risque d’incidence de troubles cognitifs légers, de démence et de mortalité dans 13 études de cohorte longitudinales sur le vieillissement » ont été publiés dans la revue scientifique Journal of the Alzheimer Association.

