Le pack de pistes Model S Plaid de Tesla pousse la vitesse maximale à 200 mph

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les véhicules électriques de Tesla ont toujours été rapides, mais la plupart ne les classeraient pas aussi rapides compte tenu de leurs vitesses de pointe relativement modestes. Cela change aujourd’hui avec l’introduction de l’ensemble de chenilles Model S Plaid.

Tesla affirme que le nouveau package est conçu pour une expérience de piste ultime, offrant une stabilité à grande vitesse, des capacités de virage maximales et une puissance de freinage reproductible.

Le kit comprend une mise à niveau complète du système de freinage comprenant deux rotors avant en carbure de carbone-silicium de 410 x 40 mm, deux rotors arrière en carbure de carbone-silicium de 410 x 32 mm, deux étriers avant forgés monobloc à 6 pistons avec plaquettes de frein haute performance, deux étriers arrière forgés monobloc à 4 pistons avec plaquettes de frein haute performance, freins de stationnement doubles et liquide de frein prêt pour la piste.

Les acheteurs recevront également de nouvelles roues et pneus comprenant deux roues 20X10J, Zero-G avec pneus 285/35R20 Goodyear Supercar 3R (avant) et deux roues 20X11J, Zero-G avec pneus 305/30R20 Goodyear Supercar 3R (arrière), ainsi comme capuchons centraux TPMS Zero-G, tiges de soupape et couvercles d’écrou de roue.

Une mise à jour du firmware accompagne l’achat, déverrouillant une nouvelle vitesse de pointe de 200 mph.

Tesla a déclaré que le nouveau package est compatible avec les véhicules Model S Plaid à partir de l’année modèle 2021 et plus récents. Le constructeur automobile déconseille également d’utiliser les pneus Goodyear Supercar 3R en hiver lorsque les températures descendent en dessous de 40 Fahrenheit (5 C) ou dans des conditions enneigées / verglacées.

Le package de piste Model S Plaid sera disponible à partir de juin et peut être acheté dans l’application Tesla. Le prix est indiqué entre 15 000 $ et 20 000 $. L’ensemble pneus et roues est également disponible en option autonome pour 6 000 $.

Un nouveau modèle S Plaid commence à 107 490 $ selon l’outil de configuration en ligne de Tesla. La Model S avec garniture Plaid est la voiture à accélération la plus rapide en production aujourd’hui et peut atteindre 60 mph à partir d’un arrêt en 1,99 seconde avec une autonomie estimée par l’EPA de 392 miles sur une seule charge. Ses trois moteurs haute performance génèrent une puissance combinée de 1 020 chevaux qui est bonne pour un quart de mile de 9,23 secondes à 155 mph.

