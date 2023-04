L’épave d’un sous-marin expérimental de plus de 100 ans retrouvée aux USA : elle avait des roues

L’épave du Defender, un sous-marin expérimental construit en 1907 par le milliardaire Simon Lake, a été retrouvée au large du Connecticut. Il avait des roues pour marcher sur le fond marin.

Le Defender en 1946. Crédit : Submarine Force Museum & Library

L’épave d’un sous-marin expérimental construit il y a plus de 100 ans (1907) a été découverte au fond du Long Island Sound, un estuaire situé entre le Connecticut et Long Island, aux États-Unis. Il s’agit de l’historique « Defender » développé par la Lake Torpedo Boat Company de l’ingénieur naval Simon Lake, un milliardaire connu pour la rivalité historique avec son collègue John Philip Holland dans la construction des premiers sous-marins pour l’US Navy. C’est ce dernier qui est entré dans l’histoire en tant que constructeur du premier sous-marin de l’US Navy, cependant Lake doit plus de deux cents brevets dans le domaine naval, dont celui relatif au périscope.

L’épave du Defender a été découverte par un groupe d’explorateurs sous-marins du Shoreline Diving Services de Coventry, dirigé par Richard Simon. L’homme a étudié pendant des années les cartes sur la position possible du sous-marin, coulé il y a 77 ans (1946) dans un lieu non précisé au large de Old Saybrook par le US Army Corps of Engineers. Comme le rapporte military.com, grâce à l’analyse de documents liés à la loi sur la liberté d’information, à des inspections sonar et à des relevés des fonds marins, il a réussi à préciser l’endroit où se trouvait l’ancien sous-marin, également grâce à ses dimensions connues (il était long 28 mètres avec un diamètre d’environ 4 mètres).

Après avoir localisé l’endroit exact, le groupe a plongé pour la première fois le vendredi 14 avril, sans parvenir à identifier l’épave. Il a réussi sa deuxième tentative dimanche 16 avril, malgré une très mauvaise visibilité – moins d’un mètre -, des courants et des problèmes liés aux marées, qui ont rétréci la fenêtre utile pour traquer le Defender. Le sous-marin était localisé à plus de 45 mètres de profondeur dans un endroit actuellement tenu secret, pour éviter l’assaut des « chasseurs de trésors ». L’épave est d’ailleurs protégée par la loi de 1988 dite Abandoned Shipwreck Act, qui permet de la considérer comme une sorte de site archéologique historique et non comme quelque chose à exploiter/prendre. Cependant, Simon a déclaré qu’avec son équipe, il mènera des explorations tout au long de l’été prochain en collectant des données et du matériel vidéo.

Le Defender a eu une vie initiale plutôt troublée, ayant été construit pour une compétition par la société de Simon Lake basée à Bridgeport ; l’objectif était de décrocher un contrat avec l’US Navy, qui a pourtant bondi à la dernière minute. Le sous-marin, comme spécifié, était expérimental : il était équipé de roues pour se déplacer dans le fond marin, il avait aussi une porte pour permettre aux plongeurs de sortir. Afin de ne pas perdre l’excellent travail accompli, le sous-marin a été renommé Defender et retravaillé pour des missions de sauvetage et de déminage, mais Simon Lake – petit-fils de l’un des fondateurs d’Atlantic City et grand fan de « Vingt mille lieues sous les mers » – n’a trouvé aucun acheteur intéressé. Le sous-marin est resté inutilisé à New London pendant de nombreuses années, jusqu’à son naufrage en 1977 et sa redécouverte récente. Récemment, l’épave d’un autre sous-marin a été découverte, l’USS Albacore « en patrouille éternelle » qui a coulé il y a environ 80 ans au large des côtes du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :