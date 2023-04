Rare et merveilleuse baleine à bosse aperçue en mer Ligure : sauts et évolutions visibles depuis la plage

Une splendide baleine à bosse a été aperçue au large des côtes de la Ligurie occidentale. Le rorqual commun, peu commun en Méditerranée, donne un spectacle avec des sauts et des évolutions visibles même de la plage.

Une baleine à bosse repérée en 2020 bondit hors de l’eau devant la côte ligurienne. Crédits : Andrea Izzotti

Dans une zone au nord du sanctuaire des cétacés « Pelagos », en face de la Ligurie occidentale, une merveilleuse baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) donne un spectacle depuis quelques jours, donnant de grands sauts et des évolutions qui, dans certains cas, peuvent également être admirées de la plage. Il s’agit d’une observation rare et significative car les baleines à bosse, bien qu’observées avec une certaine régularité en mer Méditerranée, ne font certainement pas partie de la faune indigène. Autrement dit, ils vivent ailleurs – par exemple dans l’océan Atlantique – mais peuvent parfois faire des excursions dans la Mare Nostrum, après être entrés dans le détroit de Gibraltar. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en août 2020, quand même une mère avec son bébé a été repérée.

Le protagoniste exemplaire des dernières rencontres a été immortalisé devant la côte de Varigotti, où il a « sauté à plusieurs reprises de l’eau », comme le précise un communiqué de presse de l’institut de recherche Téthys. Il a également donné un grand spectacle à Noli; en témoigne une vidéo postée sur Facebook par Divenjoy, prise à 9 heures du matin le 16 avril. Dans la vidéo, on voit le majestueux cétacé frapper fort l’eau avec ses très longues nageoires pectorales, un comportement qui n’est pas inhabituel pour cet animal. Le nom de genre (Megaptera) indique vraiment grandes ailes/nageoires : les baleines à bosse sont les baleines avec les nageoires les plus longues, atteignant même plus de 5 mètres de longueur (les baleines à bosse atteignent jusqu’à environ 15 mètres, donc les nageoires peuvent atteindre une tiers de la longueur du mammifère marin).

Parmi ceux qui surveillent la baleine, il y a aussi les biologistes marins de l’Association « Menkab : le souffle de la mer », qui dans un post sur Facebook ont ​​souligné que l’animal « est seul et très timide ». «Nous suggérons aux marins de garder leurs distances et de se comporter correctement en cas d’observation. Nous ne connaissons pas les conditions physiques et de stress de cet animal qui n’est pas typique de la Méditerranée », a précisé l’association, qui partagera les informations dès qu’elles seront disponibles. « À l’heure actuelle, les baleines à bosse de l’Atlantique se trouvent dans les zones d’alimentation du nord entre le Canada, l’Islande et la Norvège, nous ne savons donc pas dans quelle mesure cet individu est capable de se nourrir dans notre mer », a déclaré MENKAB.

L’institut Téthys, qui surveille les eaux du sanctuaire des cétacés depuis plus de trente ans, souligne que les baleines à bosse « sont bien connues des observateurs de baleines dans de nombreux endroits du monde, de l’Australie à l’Amérique », mais ne font pas partie de l’espèce. de cétacés habituels de notre mer. En Méditerranée il y a normalement huit espèces de cétacés, dont les plus grandes sont le cachalot (Physeter macrocephalus) – le plus grand prédateur sur Terre qui atteint 18 mètres de long – et le rorqual commun (Balaenoptera physalus), le deuxième plus grand animal le plus grand sur Terre après la baleine bleue. Les « communes » atteignent une longueur maximale d’environ 24 mètres. Les autres cétacés de la Mare Nostrum sont les dauphins rayés (les plus communs), les grands dauphins, le dauphin commun (de nom mais pas en réalité), le globicéphale noir, le dauphin de Risso et la mystérieuse baleine à bec, championne de plongée. L’Institut Téthys organise des croisières d’observation des baleines au cœur du projet de science citoyenne (ouvert à tous) Cetacean Sanctuary Research, grâce auquel il peut continuer à collecter des données sur les animaux. L’objectif est d’améliorer les connaissances pour protéger au mieux les baleines et les dauphins.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :