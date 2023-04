La première carte 3D de Mars est une merveille : elle fonctionne comme Google Earth

La NASA a publié la Global CTX Mosaic of Mars, une carte tridimensionnelle spectaculaire et très détaillée qui vous permet d’explorer Mars exactement comme Google Earth. Et vous pouvez l’utiliser tout de suite.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/MSSS

La NASA a créé une magnifique carte interactive en trois dimensions de Mars qui fonctionne un peu comme Google Earth. Il s’agit de la plus complète et accessible également mise à la disposition du grand public, sachant que la Chine, grâce aux caméras installées sur la sonde Tianwen-1, a été le premier pays en juin 2022 à obtenir des images de toute la planète rouge. Les travaux de la NASA ont été développés par des ingénieurs du Bruce Murray Laboratory for Planetary Visualization, un laboratoire spécialisé du California Institute of Technology de Pasadena (CALTECH), qui travaille en étroite collaboration avec l’agence aérospatiale américaine. La carte peut être consultée en cliquant sur le lien suivant.

La carte prend le nom de Global CTX Mosaic of Mars et est liée aux clichés de la caméra CTX (en échelle de gris de 500 à 800 nanomètres) installée sur le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), une sonde lancée en 2005 autour de la planète rouge. avec des objectifs multiples : de la collecte d’images à très haute résolution (avec la High Resolution Imaging Science Experiment ou caméra HiRISE) à la communication avec la Terre, en via l’analyse des sites d’atterrissage des futures missions jusqu’aux investigations spectrométriques, atmosphériques, gravitationnelles et plus.

La caméra contextuelle « noir et blanc » (techniquement en niveaux de gris) (CTX) a une résolution allant jusqu’à environ 6 mètres et sa fonction principale est de collecter des mosaïques de la surface martienne, fournissant un contexte aux prises de vue de très haute qualité du HiRISE. D’où son nom. Les composants principaux sont un télescope Maksutov Cassegrain avec une distance focale de 350 mm et un capteur CCD de plus de 5 000 pixels. Grâce à ses images, les scientifiques du laboratoire CALTECH ont assemblé une mosaïque de 5,7 trillions de pixels au total, qui a été « étalée » sur un globe en graphisme 3D qui simule la planète rouge.

Il a fallu 6 ans pour développer la mosaïque Global CTX de Mars, fusionnant environ 110 000 images de la quatrième planète du système solaire. La plupart d’entre eux ont été mis en place par l’intelligence artificielle, mais plus de 13 000 ont été saisis manuellement par des ingénieurs américains. La résolution de la carte est d’environ 25 mètres carrés par pixel ; cela le rend extrêmement détaillé. Comme l’explique Space.com, l’imprimer serait plus grand qu’un terrain de football réglementaire (105 x 68/65 mètres). « Je voulais quelque chose comme ça depuis longtemps. C’est à la fois une belle œuvre d’art et également utile pour la science », a déclaré le Dr Laura Gerber du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Je voulais quelque chose qui soit accessible à tous », a fait écho le Dr Jay Dickson, responsable du projet. « Les étudiants peuvent l’utiliser maintenant. Ma mère, qui vient d’avoir 78 ans, peut l’utiliser tout de suite. L’objectif est d’abaisser les barrières pour les personnes intéressées par l’exploration de Mars », a ajouté le scientifique.

Comme indiqué, la mosaïque Global CTX de Mars fonctionne exactement comme Google Earth, vous permettant d’explorer le globe en le faisant pivoter avec des clics et des écrans tactiles. Et comme la très célèbre application Google, elle présente une série de lieux « célèbres » en évidence que vous pourrez explorer. Ceux-ci incluent des sites d’atterrissage de rover tels que le cratère Jezero (Perseverance), le cratère Gale (Curiosity), le cratère Gusev (Spirit) et Meridiani (Opportunity), ainsi que des formations telles que Olympus Mons, Medusae Fossae et Valles Marineris. Le détail est exceptionnel et les structures sont mises en valeur par les graphismes en trois dimensions. Le tableau de bord sur la gauche contient des outils pour prendre des mesures, réinitialiser l’orientation et d’autres fonctions de base. Il est même possible de montrer le chemin emprunté par les rovers martiens. C’est un outil facile à utiliser, fascinant et d’un grand impact pédagogique, à tel point qu’un enfant peut l’utiliser autant qu’un scientifique. Ce n’est pas un hasard s’il existe déjà plus de 120 articles scientifiques qui mentionnent la version bêta.

