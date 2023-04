Le signal radio d’une planète rocheuse augmente les chances de découvrir des mondes habitables

Une équipe de recherche internationale a découvert un possible champ magnétique autour d’une exoplanète rocheuse de la taille de la Terre. Parce que c’est une découverte qui augmente la probabilité de trouver des mondes extraterrestres habitables ou déjà peuplés.

Crédit : Alice Kitterman/Fondation nationale des sciences

Une planète extrasolaire rocheuse de la taille de la Terre (ou exoplanète) appelée YZ Ceti b peut avoir un champ magnétique. C’est la première fois que des scientifiques font une découverte de ce genre et c’est très significatif. En fait, un champ magnétique représente un « bouclier » pour l’atmosphère et la vie elle-même sur une planète, protégeant les rayonnements cosmiques et stellaires capables de les anéantir. C’est exactement ce qui se passe sur Terre : si le champ magnétique n’était pas là, en fait, le plasma du vent solaire – les particules chargées électriquement expulsées par le Soleil – et d’autres rayonnements UV détruiraient la couche d’ozone et atteindraient la surface, tuant toutes les formes biologiques qui s’y trouvent (y compris les humains). Bref, savoir qu’une exoplanète rocheuse pourrait posséder ce « système de défense » est une nouvelle passionnante.

L’éventuel champ magnétique sur l’exoplanète YZ Ceti b, une « sub Terra » à 12 années-lumière de nous nichée dans la constellation de la Baleine, a été découvert par les deux scientifiques J. Sebastian Pineda et Jackie Villadsen, respectivement du Laboratoire d’études atmosphériques. et physique spatiale de l’Université du Colorado à Boulder et du département de physique et d’astronomie de l’Université Bucknell. Les deux chercheurs ont analysé la planète avec le radiotélescope Karl G. Jansky Very Large Array, recueillant un signal radio répété similaire à celui des aurores polaires. Ce n’est pas un hasard s’ils l’appelaient « émissions radio aurorales ». Ces phénomènes lumineux, comme ceux qui sont apparus récemment au-dessus du ciel de Nouvelle-Zélande, résultent précisément de l’interaction entre les particules du vent solaire et les gaz présents dans l’ionosphère, se répartissant le long des lignes du champ magnétique terrestre et donnant vie aux merveilleux arcs auroraux. Les chercheurs pensent que les ondes radio stellaires détectées dans le système YZ Ceti dérivent précisément des interactions entre le champ magnétique de l’exoplanète rocheuse et l’activité de son étoile.

« La recherche de mondes potentiellement habitables ou porteurs de vie dans d’autres systèmes solaires dépend en partie de la capacité à déterminer si les exoplanètes rocheuses semblables à la Terre ont réellement des champs magnétiques », a déclaré le Dr du programme NSF pour l’Observatoire national de radioastronomie. « Cette recherche montre non seulement que cette exoplanète rocheuse particulière a probablement un champ magnétique, mais fournit une méthode prometteuse pour en découvrir davantage », a-t-il ajouté.

Les deux chercheurs se sont concentrés sur YZ Ceti b car il orbite très près de son étoile et ne prend que deux jours pour effectuer une orbite (en d’autres termes, une année sur ce monde extraterrestre ne dure que 48 heures terrestres). Cela permet aux scientifiques d’analyser rapidement et de manière répétée les phénomènes d’interaction entre les deux objets célestes. Selon les deux chercheurs, la recherche fournit « de nouvelles informations sur l’environnement autour des étoiles », ce qu’on appelle le « climat de l’espace extrasolaire ».

Puisque les champs magnétiques sont invisibles (en l’absence d’aurore brillante), affiner ces techniques de détection pourrait un jour nous permettre de découvrir une exoplanète potentiellement habitable avec un champ magnétique, un détail qui augmenterait considérablement les chances qu’elle puisse héberger des formes de vie. et peut même être colonisé. Ce n’est pourtant pas le cas de YZ Ceti b, qui orbitant très près de l’étoile mère se trouve bien en dehors de la zone dite Boucle d’Or – celle qui laisse théoriquement passer l’eau liquide en surface – et se caractérise par des températures infernales. Les détails de la recherche « Sursauts radio cohérents de la planète-hôte connue de la naine M YZ Ceti » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.

