Bill Gates : l’intelligence artificielle est l’avancée technologique la plus importante des dernières décennies

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a affirmé que le développement de l’intelligence artificielle (IA) est l’avancée technologique la plus importante de ces dernières décennies. Dans un article de blog publié mardi, il l’a qualifiée d’aussi fondamentale que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile.

Bill Gates se rend à l’intelligence artificielle

« L’IA va changer la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, reçoivent des soins de santé et communiquent entre eux », a-t-il déclaré. Il écrivait sur la technologie utilisée par des outils comme le chatbot ChatGPT. Développé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot IA qui est programmé pour répondre aux questions en ligne en utilisant un langage naturel et humain. L’équipe qui l’a créé a reçu un investissement de plusieurs millions de dollars de Microsoft en janvier 2023 – où Gates reste un conseiller.

Mais ce n’est pas le seul chatbot IA disponible, car Google a récemment introduit son rival Bard. Bard est capable d’accéder à l’actualité et d’apporter des réponses philosophiques, historiques ou poétiques aux questions des utilisateurs.

Gates a déclaré qu’il rencontrait OpenAI – l’équipe derrière l’intelligence artificielle qui alimente le chatbot ChatGPT – depuis 2016 et qu’il était impressionné par leurs progrès constants. Dans son blog, Gates a déclaré qu’il avait mis au défi l’équipe OpenAI en 2022 de former une IA capable de réussir un examen de biologie avancée (AP) – à peu près équivalent à un examen de niveau A – avec la règle stricte selon laquelle l’IA ne pouvait pas être spécifiquement formés pour répondre aux questions de biologie. Quelques mois plus tard, ils ont révélé les résultats : un score presque parfait, a-t-il dit, ne manquant qu’un point sur 50.

Après l’examen, Gates a déclaré avoir demandé à l’IA d’écrire une réponse à un parent avec un enfant malade. « Il a écrit une réponse réfléchie qui était probablement meilleure que ce que la plupart d’entre nous dans la salle auraient donné », a-t-il déclaré. « Je savais que je venais de voir la plus grande avancée technologique depuis l’interface utilisateur graphique (GUI). » Une interface graphique est un écran visuel qui permet à une personne d’interagir avec des images et des icônes, plutôt qu’un écran qui n’affiche que du texte et nécessite des commandes tapées. Son développement a conduit aux systèmes d’exploitation Windows et Mac OS dans les années 1980, et il reste un élément clé de l’informatique. Et Gates dit qu’il pense que la technologie de l’IA conduira à des avancées similaires.

L’avenir de l’IA

Gates, qui copréside la Fondation Bill & Melinda Gates, a appelé les gouvernements à travailler avec l’industrie. Pour « limiter les risques » de l’IA, mais il a dit que la technologie pourrait être utilisée pour sauver des vies. Par exemple, l’IA pourrait aider à améliorer le diagnostic médical, l’apprentissage personnalisé, l’agriculture durable ou la lutte contre le changement climatique.

Gates a également prédit que l’IA aura un impact positif sur le marché du travail, créant de nouveaux types d’emplois et augmentant la productivité. Cependant, il a reconnu qu’il y aura également des défis éthiques et sociaux découlant de l’utilisation de l’IA. Gates a plaidé pour une réglementation appropriée et une collaboration mondiale afin de s’assurer qu’elle est utilisée pour le bien commun.

