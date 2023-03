Le sol de Mars semble avoir tous les nutriments nécessaires à la culture du riz

C’est ce que suggèrent les résultats d’une expérience menée par une équipe de recherche américaine qui a tenté de faire pousser des plants de riz dans un sol qui simule le sol martien.

Illustration des futurs astronautes sur Mars et de leur habitat sur la planète rouge / Crédit : NASA

Le sol de Mars pourrait contenir tous les nutriments nécessaires à la culture du riz, l’une des céréales de première importance dans l’alimentation humaine. C’est ce que suggèrent les résultats d’une expérience menée par une équipe de recherche de l’Université de l’Arkansas qui a essayé de faire pousser des plants de riz dans un sol qui simule le sol martien. Les chercheurs ont également testé la survie de la plante contre le perchlorate, une substance toxique qui, selon des observations récentes, représente environ 2 % de la surface de la planète.

Comment est-il possible de faire pousser des plants de riz sur Mars

Les futures missions qui amèneront des humains sur Mars représentent un énorme défi pour la communauté scientifique, qui s’efforce déjà d’éviter que les astronautes ne dépendent uniquement de fournitures pour leur alimentation. En ces termes, l’alternative aux solutions actuelles pour les missions spatiales de longue durée, c’est-à-dire la nourriture déshydratée ou préemballée envoyée depuis la Terre, est représentée par l’agriculture martienne, qui permettrait de cultiver de grandes quantités de nourriture directement sur la planète rouge.

« Nous voulons envoyer des humains sur Mars… mais nous ne pouvons pas tout y amener. Ce sera cher », explique le planétologue Abhilash Ramachandran qui, avec des collègues de l’Université de l’Arkansas, a testé la possibilité de cultiver du riz dans différents types de sol simulant le sol martien. « Le cultiver directement là-bas serait idéal – poursuit le scientifique – car il est facile à préparer. Il suffit de retirer la peau et de la faire bouillir ».

Les terreaux simulant le sol de Mars ont été obtenus à partir de Mojave Mars Simulant (MMS), un simulant de sol martien fabriqué à partir de basalte du désert de Mojave (Californie), et préparés dans trois mélanges différents de terreau normal et de simulant martien (terreau uniquement, simulant seul et une combinaison des deux), tandis que les plantes étaient arrosées une à deux fois par jour.

Les résultats des tests, présentés lors de la Conférence sur les sciences lunaires et planétaires de 2023, montrent que les plants de riz peuvent pousser dans le simulant pur, même s’ils développent des pousses et des racines plus fines que les plantes cultivées dans du terreau seul et mélangé au simulant de sol. Cependant, le remplacement de 25 % du simulant par du terreau a montré une meilleure croissance que le simulant seul.

Comme indiqué, les chercheurs ont également essayé de cultiver du riz en ajoutant du perchlorate au sol. Pour cette deuxième expérience, ils ont acheté une variété de riz sauvage et deux cultivars avec une mutation génétique – modifiés pour résister aux facteurs de stress environnementaux tels que la sécheresse – en les cultivant dans un sol martien simulant avec et sans perchlorate.

Ils ont découvert qu’aucun plant de riz ne poussait en présence d’une concentration de 3 grammes de perchlorate par kilogramme de simulant de sol martien (0,3 %). Cependant, avec une concentration de perchlorate de seulement 1 gramme par kilogramme (0,1 %), l’une des lignées mutantes a développé à la fois une pousse et une racine, tandis que la variété sauvage n’a pu faire pousser qu’une racine.

Cette observation a suggéré que d’autres modifications d’un gène dans la lignée mutante réussie, appelée SnRK1a, pourraient améliorer la réponse des plants de riz au stress de croissance dans le sol martien et permettre le développement d’un cultivar de riz adapté au martien. « En principe – soulignent les chercheurs – il est donc possible de faire pousser des plants de riz sur un sol martien, mais les niveaux de perchlorate peuvent être décisifs à la fois pour la germination et la croissance. Nous pensons donc que l’édition du gène SnRK1a a le potentiel de fournir une approche pour développer une lignée de riz qui peut germer et pousser dans le sol martien en présence de perchlorate. »

