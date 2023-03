Oui, le bruit de la circulation fait vraiment monter la tension artérielle

C’est ce que démontre une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans JACC : Advances et qui apporte la preuve concrète du lien de causalité entre l’hypertension et la pollution sonore.

Si vous faites partie de ceux qui vivent près d’une route très fréquentée, vous avez peut-être senti que le vrombissement constant des moteurs, les klaxons retentissants et les sirènes hurlantes faisaient monter en flèche votre tension artérielle. Apparemment, ce n’est pas qu’une impression. Une nouvelle étude, qui vient d’être publiée dans JACC : Advances, montre que la pollution sonore peut faire exactement cela. Comment? Augmenter le risque d’hypertension, comme l’a découvert l’équipe de recherche internationale qui a conçu cette nouvelle étude et qui, pour la première fois, a apporté des preuves concrètes de l’association entre la pollution sonore et ce problème de santé. Auparavant, diverses études avaient suggéré un lien entre le bruit de la circulation et l’hypertension, mais aucune enquête n’a jamais été en mesure de mettre en évidence une relation causale.

Dans cette nouvelle analyse, les chercheurs ont examiné les données de plus de 240 000 personnes (âgées de 40 à 69 ans) qui ne souffraient pas d’hypertension au début de l’étude. Ils ont ensuite estimé le bruit du trafic routier en fonction de l’adresse résidentielle et de la méthode dite d’évaluation du bruit, un outil de modélisation européen. Ensuite, en utilisant des données de suivi sur une moyenne de 8,1 ans, ils ont calculé le nombre de personnes ayant développé une hypertension artérielle, constatant que ceux qui vivent à proximité de routes très fréquentées sont non seulement plus susceptibles de développer une hypertension artérielle, mais ont un risque accru de main dans main avec la « dose » de bruit.

Ces associations ont tenu même lorsque les chercheurs ont extrapolé les données d’exposition aux particules fines et au dioxyde d’azote (NO2), un polluant atmosphérique majeur, constatant que les personnes fortement exposées à la fois au trafic et à la pollution atmosphérique avaient un risque encore plus élevé d’hypertension. « Le bruit du trafic routier et la pollution de l’air liée au trafic coexistent tout autour de nous », a noté Jing Huang, professeur adjoint au Département des sciences de la santé au travail et de l’environnement à l’École de santé publique de l’Université de Pékin et auteur principal de l’étude. Il est essentiel d’explorer les effets indépendants du bruit du trafic routier, plutôt que l’environnement dans son ensemble. »

Les résultats de l’étude, a ajouté le Dr Huang, peuvent soutenir les mesures de santé publique car ils confirment que l’exposition au bruit de la circulation routière est nocive pour notre tension artérielle. En ce sens, les chercheurs appellent à la définition de politiques susceptibles d’atténuer cet impact négatif, ainsi qu’à l’élaboration de lignes directrices et à l’application de règles plus strictes en matière de bruit, à l’amélioration de l’état des routes et de l’aménagement urbain, ainsi qu’à l’investissement dans technologies qui rendent les véhicules plus silencieux.

« À ce jour, il s’agit de la première grande étude prospective portant directement sur l’effet du bruit de la circulation routière sur l’incidence de l’hypertension nouvellement diagnostiquée », a ajouté Jiandong Zhang, chercheur en maladies cardiovasculaires à la Division de cardiologie de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. et auteur d’un commentaire éditorial accompagnant la publication. « Les données présentées dans cet article fournissent des preuves de meilleure qualité pour justifier le potentiel de modification du bruit de la circulation routière et de la pollution de l’air, à la fois individuellement et socialement, pour améliorer la santé cardiovasculaire. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :