Dark Sky est brièvement revenu d’entre les morts et les gens étaient ravis

Apple a officiellement tué Dark Sky au début de l’année, au grand désarroi des plus grands fans de l’application. Au cours du week-end, cependant, Dark Sky est brièvement revenu à la vie dans une erreur de serveur apparente du côté d’Apple.

Les fans de Dark Sky floqué sur Twitter et Reddit au cours du week-end pour partager des captures d’écran de l’application qui revient à la vie. L’application affichait des informations sur les prévisions horaires et hebdomadaires, des données de précipitations en temps réel et des notifications. Le seul aspect de l’application qui n’est pas revenu en ligne était la fonction radar, ce qui a amené de nombreux fans à croire que le changement était une erreur.

Malheureusement pour les fans de Dark Sky, Apple a basculé l’interrupteur lundi matin et a de nouveau mis l’application hors ligne, probablement pour la dernière fois.

Apple avait précédemment prévu de commencer à fermer l’application, le site Web et l’API Dark Sky à la fin de 2021. Ce changement a été retardé jusqu’à la fin de 2022. Apple a initialement acquis Dark Sky en mars 2020 et a utilisé la technologie pour faire un nombre de mises à jour de son application météo intégrée.

Dark Sky a clairement encore beaucoup de fans, même si de nombreuses fonctionnalités de l’application ont depuis été intégrées à l’application Météo stock. Comme certains fans de Dark Sky l’ont souligné sur Twitter et Reddit, il y aurait peu de frais généraux pour Apple pour maintenir la prise en charge de Dark Sky à l’aide de la nouvelle API WeatherKit.

Malheureusement, cela ne semble pas être quelque chose qu’Apple est prêt à faire et il semble peu probable que ses plans changent un jour. Si vous êtes toujours à la recherche de votre nouvelle application météo de choix, consultez notre tour d’horizon complet des alternatives Dark Sky pour plus de détails.

