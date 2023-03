Quelle est l’observation lunaire qui marque le début du Ramadan, le mois sacré de l’Islam

Le début du Ramadan, le mois sacré de la religion islamique, est établi par une procédure appelée « observation lunaire ». Voici ce que c’est et comment le faire.

Aujourd’hui, jeudi 23 mars 2023, a commencé le ramadan, mois sacré pour les musulmans lié au jeûne et à la prière diurnes. L’événement, qui implique environ 2 milliards de personnes dans le monde, ne tombe pas toujours à la même date ; en fait, il varie d’année en année car il est lié au calendrier islamique, qui à son tour est basé sur les phases de la lune (et non sur le soleil comme le calendrier grégorien). Techniquement le ramadan, qui célèbre la révélation du Coran au prophète Mahomet, est le neuvième mois du calendrier islamique et dure 29 ou 30 jours : son début exact est sanctionné par une procédure particulière appelée visée lunaire. En termes très simples, l’observation du premier croissant de lune est attendue après la Nouvelle Lune ou la nouvelle lune, qui s’est produite ce mois-ci exactement à 18h23, heure française, le 21 mars, comme l’a rapporté l’Union française des astronomes amateurs (UAI). .

Parce que le Ramadan a commencé le 23 mars

Le Ramadan de 2023 devait théoriquement commencer le 22 mars, mais il a été reporté d’un jour précisément parce que l’observation lunaire initiale a échoué, comme l’a confirmé l’agence de presse saoudienne. L’Arabie saoudite joue un rôle particulièrement important dans la détermination des observations lunaires, abritant La Mecque, dont la visite représente l’un des cinq piliers de la religion islamique (avec la prière, l’aumône, le témoignage de foi et le jeûne). De nombreux musulmans prennent comme référence pour le début du Ramadan précisément celle établie par un département spécifique de la Cour suprême saoudienne. Les experts évaluent les observations de divers comités dédiés aux observations de la Lune et décident lequel est le plus légitime.

Comme le précise Time and Date, il existe deux écoles de pensée à cet égard : la « règle de l’horizon unique » stipule qu’au moment exact où la lune croissante est observée par un musulman, n’importe où dans le monde, tout le monde devrait commencer le Ramadan ; tandis que la « règle de l’horizon local » stipule que le début de l’événement doit être local, basé sur l’apparition de la Lune croissante dans son fuseau horaire. Précisément à la lumière de ces différences, beaucoup préfèrent suivre la date établie en Arabie Saoudite comme point de référence.

Comment faire une observation lunaire

Mais comment faites-vous cette observation lunaire ? Certains érudits islamiques estiment qu’il faut le faire exclusivement à l’œil nu, sachant que le Coran ne mentionne pas d’instruments, tandis que d’autres acceptent l’utilisation d’appareils optiques (comme les comités saoudiens). L’observation lunaire effectuée en France le 22 mars et coordonnée par le Centre culturel islamique de France – Grande Moschea di Roma, par exemple, a vu la collaboration de l’Institut national d’astrophysique (INAF) et de l’Union française des astronomes amateurs et a été assistée par instrumentation ad hoc.

Observer la très fine faucille du croissant de lune n’est pas facile, et le mauvais temps peut également obscurcir le satellite de la Terre pendant des jours. Pour cette raison, le Ramadan dans certains pays peut même être reporté pendant une longue période, comme cela s’est produit en Afrique du Sud l’année dernière. La visée lunaire n’étant pas aisée et pouvant être imprécise ou rendue compliquée par les événements atmosphériques, certains proposent d’établir la date du début par un calcul astronomique, sans doute plus précis. Mais sur cette « alternative » il y a beaucoup de dissidence. L’année dernière, Google a lancé un petit jeu par navigateur dédié à la procédure fascinante et significative de l’observation lunaire.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :