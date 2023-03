Un nouveau modèle PS5 avec un lecteur de disque externe arrive bientôt

Sony se préparerait pour la première refonte matérielle de la PlayStation 5, et un initié bien connu, Tom Henderson, a partagé quelques mises à jour concernant la nouvelle console. Comme indiqué précédemment, la principale caractéristique de la nouvelle PS5 sera le remplacement de tous les modèles actuels. Avec une seule variante équipée d’un lecteur de disque optique externe. Ce lecteur se connectera à la console via un deuxième port Type-C à l’arrière de la PS5.

Une nouvelle console PS5 arrive avec un lecteur de disque externe

La nouvelle version de la PS5, qui sera identifiée par le châssis D, serait entre les mains de certaines équipes de développement. Mais les dernières déclarations de Henderson suggèrent le contraire. Selon l’initié, la nouvelle PS5 n’a jamais quitté le petit cercle des testeurs internes chez Sony. La nouvelle version de la PS5 ne présente pas de différences significatives qui obligent à passer à des équipes de développement externes, selon la source de Henderson.

Cependant, la source de Henderson a fourni plus de détails sur le lecteur externe. Bien qu’il ait été confirmé que ce périphérique ne sera pas compatible avec les versions actuelles de la PlayStation 5. Il est possible qu’il soit rendu compatible à l’avenir via une mise à jour du logiciel de la console.

L’avantage d’utiliser un lecteur externe est qu’il permet à Sony de créer une seule variante de la PS5. Et proposer des bundles pouvant intégrer le lecteur de disque. Fournir la même variété de choix actuels, mais avec un seul modèle. De plus, l’utilisation d’un lecteur externe simplifiera les interventions d’assistance pour ce volet. Ce qui est actuellement l’une des principales causes de problèmes de la PS5. Si le lecteur se brise, il peut être remplacé sans envoyer toute la console en réparation.

À noter que le lecteur externe collera au corps de la nouvelle PS5. Pour que ce ne soit pas un élément complètement externe.

Ce sont les caractéristiques du prochain modèle PS5

Le nouveau modèle PS5 apportera plusieurs améliorations à la console. Le lecteur externe va non seulement simplifier les interventions d’assistance mais aussi permettre plus d’espace de stockage sur la console. La nouvelle PS5 devrait avoir un système de refroidissement révisé. Pour résoudre certains des problèmes de chauffage qui ont été signalés avec le modèle actuel.

Le nouveau modèle PS5 sera livré avec des vitesses de traitement plus rapides. Et plus moins de consommation d’énergie avec de meilleures performances graphiques. Les performances de la console s’amélioreront considérablement et les joueurs pourront s’attendre à des expériences de jeu plus immersives.

La date de sortie du nouveau modèle PS5 n’a pas été officielle par Sony. Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le nouveau modèle pourrait être disponible en 2023. Il est important de noter que Sony n’a confirmé aucune date de sortie pour le nouveau modèle PS5. Et toute information à ce stade n’est encore que des rumeurs. Sony annonce généralement les nouveaux modèles de ses consoles bien à l’avance. Il est donc probable que nous en sachions plus sur le nouveau modèle PS5 dans les mois à venir. D’ici là, il faudra attendre les informations officielles de Sony concernant la date de sortie du nouveau modèle PS5.

En conclusion, le nouveau modèle PS5 apportera plusieurs améliorations à la console. Y compris une seule variante équipée d’un lecteur optique externe, d’un système de refroidissement révisé, de vitesses de traitement plus rapides et de meilleures performances graphiques. Et une consommation d’énergie plus efficace. Bien qu’initialement répandu pour être entre les mains de certaines équipes de développement. Nous croyons que la nouvelle PS5 n’a jamais quitté le petit cercle des testeurs internes chez Sony. Avec la nouvelle PS5, Sony prend des mesures pour simplifier les interventions d’assistance. Et améliorez l’expérience de jeu globale de ses utilisateurs.