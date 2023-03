Le dernier rapport de l’ONU sur le climat est un cri d’alarme : « Agissez maintenant, il n’y a plus de temps »

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié son dernier rapport sur l’impact du réchauffement climatique, soulignant l’importance d’agir maintenant pour éviter les conséquences les plus catastrophiques.

Le 9 août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié le premier volume du Sixième rapport d’évaluation sur l’impact du réchauffement climatique, dans lequel il a été confirmé que ce sont les êtres humains qui catalysent le changement climatique. En effet, depuis l’ère préindustrielle, la température moyenne de la planète a augmenté de 1,1°C, parallèlement aux énormes émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz à effet de serre que nous projetons quotidiennement dans l’atmosphère. En 2015 dans les Accords de Paris sur le climat il était établi qu’il aurait fallu tout mettre en œuvre pour contenir la hausse des températures à moins de 2°C, avec l’objectif le plus vertueux fixé à 1,5°C (qui est devenu plus tard l’objectif principal), mais depuis alors aucun pays n’a fait d’efforts sérieux pour réduire les émissions au niveau nécessaire, à tel point que les actions sur les « réductions » n’ont même jamais fait partie des rapports finaux de la COP. Cependant, il y a encore une petite fenêtre dans laquelle nous pouvons agir – radicalement et rapidement – et éviter l’impact plus catastrophique des dommages que nous causons à notre planète, aux écosystèmes et à nous-mêmes. C’est le cœur du message du Rapport de synthèse (SYR) publié le 20 mars 2023 par le GIEC, somme d’un immense travail qui a nécessité huit ans et l’engagement de centaines de scientifiques de diverses disciplines.

Le rapport de synthèse, qui comprend les résultats de trois groupes de travail distincts (The Physical Science Basis ; Impacts, Adaptation and Vulnerability ; and Mitigation of Climate Change) et trois rapports spéciaux (Global Warming of 1.5°C ; Climate Change and Land ; et The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate), est pratiquement l’évaluation la plus complète et la plus à jour que nous ayons à ce jour sur les connaissances scientifiques, l’impact et les possibilités d’atténuation du changement climatique. Dans ce dernier cas, les résultats sont un véritable cri d’alarme et un appel à l’action, étant donné que nous avons perdu beaucoup trop de temps et que si nous n’agissons pas immédiatement, toute l’humanité sera confrontée à la « souffrance indicible » que les scientifiques cherchent à prévenez-nous maintenant depuis 30 ans. En termes simples, nous sommes à un pas du bord du gouffre et le moment est venu d’agir. Parce que tout n’est pas perdu, pas encore. Malgré la situation dramatique, en effet, le GIEC explique qu' »il existe de multiples options réalisables et efficaces » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique causé par nous-mêmes.

Cependant, atteindre l’objectif de 1,5°C est très compliqué, car même si l’on parvient à mettre en œuvre tous les objectifs mis sur le papier par les États lors des différentes réunions, il y a encore 50% de probabilité de rater l’objectif convoité. Avec les taux d’émission actuels, le dépassement est attendu au milieu des années 1930, alors que selon une récente étude menée par des scientifiques de l’université de Stanford et de la Colorad State University, il serait trop tard pour éviter le dépassement, quoi que nous fassions. Néanmoins, le cœur du message du rapport de synthèse du GIEC reste de faire le nécessaire pour contenir au maximum la hausse des températures. La raison est simple : plus ils sont élevés par rapport à l’époque préindustrielle, pires seront les conséquences pour tout le monde.

Pour atteindre les objectifs les plus vertueux, il faudrait tout d’abord réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 50 % d’ici 7 ans (par rapport à celles de 2019) et de 80 % d’ici 2040, pour atteindre jusqu’à 99 % d’ici 2050. Pour y parvenir, bien sûr , la première chose à faire est d’abandonner les énergies fossiles – les principaux émetteurs de carbone – et de donner un coup de pouce aux sources renouvelables, c’est-à-dire l’éolien, le solaire, la géothermie et l’énergie marine lorsque cela est possible. La protection des forêts et des océans est également essentielle, 30 à 50 % du territoire mondial devant être strictement protégés. Lorsque cela est possible, il est également essentiel de restaurer l’environnement d’origine par le reboisement et la décontamination. Les arbres sont en effet parmi les principaux absorbeurs de CO2 et avoir des forêts riches et florissantes, comme l’était autrefois la forêt amazonienne meurtrie, représente un rempart solide contre les émissions. « Le climat, les écosystèmes et la société sont interconnectés. La conservation efficace et équitable d’environ 30 à 50 % des terres, de l’eau douce et des océans de la Terre contribuera à garantir une planète saine », a déclaré le GIEC.

Le groupe des Nations unies souligne l’importance de réductions « profondes, rapides et soutenues » des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs : de l’alimentation (suivant une alimentation plus orientée vers les produits d’origine végétale) aux transports, en via une utilisation plus durable des sols, de nouvelles processus, bâtiments « verts » et bien plus encore. La promotion de modes de vie à moindre impact environnemental joue également un rôle important contre la crise climatique. Mais quel que soit notre engagement, au niveau institutionnel et personnel, plusieurs experts soulignent que pour atteindre les objectifs, il peut être nécessaire de s’appuyer (à grande échelle) sur de nouvelles technologies capables d’éliminer le CO2 de l’atmosphère, qui a atteint son apogée depuis environ 2 millions d’années. Tous les pays doivent également contribuer, et ceux qui ont retardé leur plan d’action climatique pour atteindre le zéro net (comme la Chine et l’Inde, visant 2050) devront faire ce qu’ils peuvent pour les devancer.

« L’intégration d’une action climatique efficace et équitable réduira non seulement les pertes et les dommages causés à la nature et aux personnes, mais apportera également des avantages plus larges », a déclaré le président du GIEC, Hoesung Lee. « Ce rapport de synthèse souligne l’urgence d’une action plus ambitieuse et démontre que si nous agissons maintenant, nous pouvons encore garantir un avenir vivable et durable pour tous », a commenté l’expert. Le GIEC n’oublie pas non plus le chapitre sur la justice climatique, soulignant que ceux qui ont le moins contribué à la crise climatique sont aussi ceux qui en sont les plus touchés. « Près de la moitié de la population mondiale vit dans des régions très vulnérables au changement climatique. Au cours de la dernière décennie, les décès dus aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes ont été 15 fois plus élevés dans les régions très vulnérables », a déclaré le Dr Aditi Mukherji, co-auteur du rapport.

Il est probable que le rapport de synthèse sera la dernière grande évaluation du GIEC alors que nous avons encore une chance de contenir (probablement) la hausse des températures de 1,5°C par rapport à l’époque préindustrielle. Si nous n’y parvenons pas, nous ferons face à des conséquences de plus en plus dramatiques et catastrophiques à bien des égards, dont certaines avec des effets irréversibles : fonte des glaces et élévation conséquente du niveau de la mer (au rythme le plus élevé des 3000 dernières années) capables de couler des îles entières, des régions et des métropoles côtières ; Sécheresse; famines; incendies (surtout en Méditerranée), canicules de plus en plus intenses et fréquentes ; perte de biodiversité; propagation de maladies tropicales dans les régions autrefois tempérées ; des événements météorologiques plus violents et plus nombreux ; les migrations massives ; conflits de territoire et de ressources. « Chaque élément de réchauffement évité grâce aux actions collectives entreprises par notre kit d’options croissant et de plus en plus efficace est une moins mauvaise nouvelle pour les sociétés et les écosystèmes dont nous dépendons tous », a déclaré le professeur de sciences Richard Allan au Guardian du climat à l’Université. de Lecture. Pour toutes ces raisons, le GIEC souligne l’importance d’une action immédiate, claire et drastique.

