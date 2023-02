Avez-vous vu deux lumières brillantes dans le ciel ? C’est Jupiter et Vénus qui font le show : ne les manquez pas ce soir

Entre fin février et début mars 2023, Jupiter et Vénus sont les protagonistes de spectaculaires conjonctions astrales dans le ciel. Voici quand les voir et comment les reconnaître.

Quiconque regarde vers l’ouest par ces froides soirées de fin février a certainement vu deux points particulièrement brillants dans le ciel, beaucoup plus brillants que ceux qui les entourent. Ce ne sont pas des étoiles, mais des planètes, plus précisément Vénus et Jupiter, respectivement les troisième et quatrième objets les plus brillants du ciel. Les deux corps célestes sont en fait les seconds en luminosité après le Soleil et la Lune. Après s’être « approchées » (apparemment) jour après jour, entre la soirée du 28 février et celle du 2 mars, elles donneront vie à une merveilleuse série de conjonctions astrales, dont la plus proche et la plus spectaculaire est prévue pour la soirée du mercredi 1. Ici c’est tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater ces événements astronomiques.

Comme indiqué, pour admirer la conjonction astrale entre Jupiter et Vénus, il faudra diriger notre regard vers l’Ouest, immédiatement après le coucher du soleil, qui pour aujourd’hui (28 février) est prévu à 17h57 heure de Nice. Au crépuscule, les deux planètes seront déjà clairement visibles dans le ciel, précisément à cause de la grande luminosité qui les caractérise. La plus brillante des deux est Vénus, en raison de l’atmosphère dense et corrosive qui réfléchit abondamment les rayons du soleil (et provoque l’effet de serre le plus dévastateur du système solaire). Il est si brillant qu’il ressemble à une sorte de projecteur suspendu dans le ciel, si intense qu’il peut confondre même les pilotes de ligne. Une étude récemment publiée a également déterminé que la planète aurait une lithosphère mince qui refait surface régulièrement en raison de l’activité magmatique.

Crédit : Stellarium

Mais revenons à la conjonction astrale. Vers 18h00, la « Planète de l’Amour » se trouvera relativement basse sur l’horizon, nichée entre la constellation des Poissons (à droite) et la constellation de la Baleine (à gauche). Reconnaître Jupiter sera très facile pour n’importe qui, car il sera légèrement plus haut que Vénus. La géante gazeuse est légèrement moins frappante que la planète rocheuse, mais toujours très évidente par rapport à toutes les étoiles qui parsèment le firmament. En fait, rappelez-vous que les planètes sont beaucoup plus proches que n’importe quelle étoile dans le ciel (la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière, tandis que Vénus n’est « qu’à » 41 millions de kilomètres), de plus il y a une nette différence dans la façon dont ils nous envoient leur lumière. Celle des étoiles est produite par des réactions nucléaires, elle est donc « étincelante », tandis que celle des planètes est la lumière réfléchie du Soleil, plus uniforme (un effet également dû à la distance).

Jupiter et Vénus seront en duo dans le ciel de ce soir jusqu’à environ 20h20, date à laquelle ils disparaîtront au-delà de l’horizon ouest. Comme précisé, la conjonction astrale la plus spectaculaire du triptyque aura lieu le soir du 1er mars, lorsque les deux planètes seront à seulement 39 minutes d’arc ou minutes d’arc (chaque degré est divisé en 60 minutes d’arc), tandis que le soir du 2 mars être à 45 minutes d’arc. Ce sont des soirées incontournables pour admirer les conjonctions astrales à l’œil nu et à travers des instruments spéciaux, tels que des jumelles et des télescopes. Évidemment, le conseil est aussi de prendre de belles photos. De plus, Jupiter et Vénus ne feront pas un autre duo pour toute l’année 2023. Le « baiser » entre Jupiter et Vénus sera diffusé en direct les 1er et 2 mars également par le Virtual Telescope Project.

