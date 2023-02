Microsoft apporte en quelque sorte iMessage à Windows, cela va-t-il durer ?

Microsoft déploie une nouvelle version de son application Phone Link pour Windows, qui prend enfin en charge l’iPhone. Plus particulièrement, cela inclut la prise en charge d’iMessage sur Windows pour la première fois… mais il existe certaines limitations sur la façon dont cela fonctionne exactement.

iMessage sur Windows… en quelque sorte

Comme indiqué par The Verge, l’application Phone Link pour Windows est destinée à refléter votre téléphone sur votre PC pour des choses comme les notifications, les appels téléphoniques et les messages. L’application n’a historiquement pris en charge que les appareils Android, mais cela change aujourd’hui avec l’ajout de la prise en charge de l’iPhone.

La nouvelle version de Phone Link pour Windows utilise Bluetooth pour relier l’iPhone d’un utilisateur à son PC Windows. Il « transmet ensuite les commandes et les messages » à l’application Messages sur cet iPhone couplé. Cela indique que vous pouvez envoyer et recevoir tous les messages iPhone – SMs et iMessages – via l’application Phone Link sur votre PC.

« Nous envoyons les messages dans les deux sens via Bluetooth, je pense qu’Apple les envoie à son tour sous forme d’iMessage une fois qu’il arrive sur leur système », a expliqué Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public de Microsoft, à The Verge.

Il s’agit clairement d’une solution de contournement car Apple ne prend pas en charge nativement les messages via des plates-formes autres que la sienne. Dans cet esprit, il y a quelques limitations.

Par exemple, vous ne pouvez pas voir l’historique complet des messages dans les conversations via l’application Phone Link. Au lieu de cela, vous ne verrez que les messages qui « ont été envoyés ou reçus à l’aide de Phone Link ». Microsoft n’est pas non plus en mesure de faire la différence entre les SMs et les iMessages, il n’y a donc pas de bulles bleues ou vertes.

La plus grande limitation, cependant, est que vous ne pourrez pas envoyer de photos dans des messages ni participer à des messages de groupe.

Sur le blog officiel de Windows, Microsoft explique :

Après avoir choisi l’iPhone, l’installation guidée démarrera pour coupler votre iPhone. Vous serez invité à suivre une série d’étapes qui vous guideront pour coupler votre iPhone et votre PC via Bluetooth. Cela commencera après que vous ayez scanné un code QR affiché sur votre écran, puis passez aux étapes de confirmation qui nous aident à confirmer que le téléphone et le PC sont à portée. Au cours de cette étape, il vous sera demandé de confirmer que le code dans Phone Link correspond au code affiché sur votre iPhone. Une fois l’appairage terminé, il vous sera demandé d’accorder un ensemble d’autorisations qui nous permettront de synchroniser tout votre contenu préféré sur Phone Link.

L’intégration de l’iPhone dans l’application Phone Link est disponible à partir d’aujourd’hui pour un « petit pourcentage » de Windows Insiders inscrits dans les canaux Dev, Beta et Release Preview. Il sera déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs au fil du temps.

Avis de Netcost-security.fr

Malgré ces limitations, cependant, Microsoft pense qu’il s’agit d’un ajout de fonctionnalité intéressant pour les utilisateurs de Phone Link. L’application ne prenait en charge l’iPhone à aucun titre auparavant, ce qui apporte au moins des fonctionnalités de base. Il est possible que d’autres fonctionnalités soient ajoutées à l’avenir.

Ce qui m’intéresse, c’est de savoir s’il s’agit d’une approche approuvée par Apple. Il ne semble certainement pas que ce soit le cas. Il est possible qu’Apple apporte une modification à iOS qui rompt complètement cette solution de contournement basée sur Bluetooth que Microsoft utilise.

