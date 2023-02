On sait maintenant combien il en coûte pour garder un chat toute sa vie

Entre 7 et 8 millions de chats vivent dans les foyers italiens, véritables membres de la famille. Mais combien cela coûte-t-il de les garder à vie ? Une société japonaise l’a calculé.

Une compagnie d’assurance japonaise a déterminé combien il en coûte pour garder un chat toute sa vie. Considérant qu’ils vivent en moyenne 15,6 ans, comme le révèle le « 2022 Nationwide Dog and Cat Breeding Survey » mené par la Pet Food Association, nos amis félins nous ont coûté un peu moins de 20 000 euros, précisément 2,6 millions de yens japonais (18 000 euros). Pas un peu, mais bien sûr c’est une dépense bien acceptée par les propriétaires, compte tenu de l’affection et du bien-être qu’ils nous procurent. Cependant, cela reste une information précieuse pour ceux qui prennent en compte toutes les dépenses liées au budget familial et qui sont peut-être sur le point d’adopter un chaton.

Pour déterminer combien il en coûte pour garder un chat toute sa vie, c’est l’agence d’assurance japonaise R & C Co, qui a obtenu ce résultat grâce à une enquête spéciale. Les 26 et 27 décembre 2022, il a contacté 3 000 propriétaires de chats, hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, leur demandant combien ils dépensaient habituellement pour leur animal et quelles étaient les dépenses imprévues (frais occasionnels). De l’analyse statistique de toutes les réponses, comme indiqué, la valeur moyenne de 18 000 euros a émergé, qui a été publiée le 22 février à l’occasion de la Journée nationale du chat au Japon. Comme l’explique le journal japonais Tha Manichi, cette date a été choisie car sa lecture ressemble vaguement au cri d’un chat en japonais, ou « Nyan nyan nyan ». Mais comment sont répartis les frais d’entretien ?

Comme il était facile de l’imaginer, le facteur le plus influent est la nourriture, pour laquelle on dépense en moyenne 42 euros par mois, soit environ 4 500 euros pour toute la vie de l’ami à quatre pattes. 44% des participants à l’enquête ont dépensé entre 7 et 20 euros par mois, mais beaucoup ont atteint 35 euros et dans plusieurs même plus de 70 euros. D’où la moyenne d’environ 40 Euros. Le deuxième poste le plus impactant est le vétérinaire, avec un coût total de 3 200 euros, comprenant les visites de routine, les vaccinations, les urgences, etc. Comme indiqué, il s’agit de valeurs moyennes, car elles peuvent fluctuer considérablement. Par exemple, un chat souffrant d’un certain problème de santé peut avoir besoin d’aliments spécifiques plus chers, ainsi que de médicaments et de thérapies qui peuvent peser lourdement sur le budget. Ce n’est pas un hasard si certains des participants à l’enquête ont répondu qu’en 2022 seulement, ils avaient dépensé environ 1 million de yens chez le vétérinaire, soit 7 000 euros. Seuls 24 % des répondants avaient une assurance vétérinaire pour leur ami à quatre pattes.

L’enquête R&C Co a révélé que d’autres dépenses importantes sont liées au chauffage et à la climatisation, pour garder l’ami félin dans un environnement toujours confortable : elles sont respectivement de 2 700 et 1 800 euros. Il ne faut pas oublier qu’il y a une humidité extrême en été au Japon et que dans certaines régions, la climatisation peut être essentielle, mais généralement, le chauffage et le climatiseur s’allument, que vous ayez ou non des animaux domestiques à la maison. Les dépenses d’assainissement, telles que les bacs à litière, les feuilles déodorantes, les sacs à excréments, etc., ont moins d’impact. Plus de 60% ont déclaré dépenser environ 14 euros par mois, alors que la dépense moyenne globale pour toute la vie du chat était de 2 500 euros. Jouets, griffoirs, shampoings et accessoires divers s’élèvent à 1 500 euros au total.

Les autres dépenses à prendre en compte incluent la castration pour les mâles et la stérilisation pour les femelles, qui au moins au Japon ont un coût moyen de 140 euros (mais varient selon la clinique vétérinaire). Évidemment, ceux qui adoptent le félin d’un refuge ou d’un centre de secours n’encourent pas ces frais, étant donné que dans la grande majorité des cas, l’intervention a déjà été effectuée. Environ 20 % des participants à l’enquête ont acheté leur chat dans une animalerie ou une chatterie, avec des coûts supplémentaires associés au prestige de la race. Globalement, il ne faut pas négliger un coût moyen de 18 000 euros pour toute la vie d’un chat, mais les propriétaires sont prêts à rendre la vie de leur compagnon à fourrure aussi saine et heureuse que possible, accueilli comme un vrai membre de la famille. On estime qu’il y a entre 7 et 8 millions de chats dans les foyers italiens.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :