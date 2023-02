Le 22 février, le croissant de lune danse avec Vénus et Jupiter : quand les voir dans le ciel

La première conjonction astrale de février aura trois protagonistes : Vénus, Jupiter et le croissant de lune. Ils seront très proches dans le ciel. Comment et quand les voir le 22 février.

Crédit : Stellarium

Dans la soirée du mercredi 22 février 2023, nous pourrons admirer une spectaculaire conjonction astrale dans le ciel avec trois protagonistes : un très fin croissant de lune, la géante gazeuse Jupiter et la « Planète de l’Amour » Vénus. La valse céleste du 22 n’est que le premier du mois, alors que février tire à sa fin. Les prochains seront la rencontre entre la Lune et les Pléiades attendue le 26 février et les duos entre la Lune et Mars, qui se dérouleront les lundi 27 et mardi 28, comme l’indique l’UAI. Celle du 22 sera donc la conjonction astrale la plus riche et la plus spectaculaire du mois. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer.

L’événement astronomique commencera dès que les trois objets se manifesteront au firmament. Le croissant de lune, deux jours seulement après la nouvelle lune, sera également visible à la lumière du Soleil, tandis qu’il faudra attendre le crépuscule pour voir apparaître les deux autres protagonistes. La première à se manifester sera Vénus, vers 17h40 heure de Nice. Rappelons que la petite planète rocheuse à l’atmosphère infernale est le troisième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune, c’est donc toujours le premier point brillant du ciel du soir à apparaître (lorsqu’il est présent). Jupiter n’arrivera pas beaucoup plus tard, étant le quatrième objet le plus brillant : il deviendra visible environ 10 minutes après la Planète de l’Amour, initiant ainsi la triple conjonction astrale. Mais où chercher des objets dans le ciel ?

Simulation de la conjonction astrale. Crédit : Stellarium

Tout d’abord, il faudra pointer le regard entre Sud Ouest et Ouest, mais seulement après le coucher du soleil (qui disparaîtra au-delà de l’horizon à 17h50 heure de Nice). La conjonction astrale se produira en fait dans la même zone du ciel où l’étoile est présente; il ne faut jamais prendre le risque de regarder dans sa direction, c’est pourquoi il faut attendre le coucher du soleil. Une fois le Soleil disparu, l’identification des deux planètes sera très aisée, tant du fait de leur proximité avec le croissant de Lune que de leur importante luminosité. Comme indiqué, ils seront très lumineux et très proches, nichés entre la constellation des Poissons (à droite) et celle de la Baleine (à gauche). Vénus, la plus « brillante » des deux, apparaîtra comme une sorte de projecteur suspendu dans le ciel, caractéristique liée à l’atmosphère dense et corrosive qui repousse les rayons du soleil. Elle est en effet entourée d’une sorte de bouclier nuageux « impénétrable », responsable de l’effet de serre le plus effrayant du système solaire ; la température de surface de Vénus atteint 464°C, suffisante pour faire fondre le plomb.

Évidemment, les conjonctions astrales sont parfaitement visibles à l’œil nu, mais comme toujours, nous vous recommandons d’utiliser des jumelles ou un petit télescope pour profiter des détails des protagonistes individuels. Le mauvais temps plane malheureusement sur l’événement astronomique, qui pourrait annuler le spectacle céleste dans de nombreuses villes italiennes. Il ne reste plus qu’à espérer un ciel clair.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :