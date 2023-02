Un phénomène physique peut nous aider à prévoir les séismes les plus puissants

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a réussi à comprendre quand et avec quelle force un événement sismique se produirait dans une ligne de faille en Nouvelle-Zélande.

Un phénomène physique pourrait être la clé pour comprendre quand et avec quelle violence les tremblements de terre se produisent. Pour le décrire, dans un article qui vient d’être publié dans la revue Science, ce sont des chercheurs de l’Université du Texas à Austin, qui ont étudié comment le frottement, qui est la force qui s’oppose au mouvement ou au déplacement d’un corps par rapport à la surface sur laquelle il est localisé, est capable de réguler la vitesse de cicatrisation des surfaces d’une faille après un séisme. Ce que les chercheurs ont observé pourrait être une pièce manquante importante dans l’étude des mouvements de faille, offrant un outil précieux pour enquêter sur les causes et le potentiel des grands tremblements de terre.

Quand et avec quelle force les tremblements de terre se produisent

Il est très difficile de prévoir avec précision les tremblements de terre, car le mouvement des plaques tectoniques et la libération d’énergie accumulée le long des failles présentes dans la croûte terrestre sont sensibles à des variations complexes, mais l’évolution des surfaces de failles après un événement sismique semble avoir certaines caractéristiques utiles pour la prévision. Les chercheurs ont en effet observé qu’un phénomène de frottement régule la vitesse à laquelle ces surfaces se rejoignent, ou cicatrisent après un séisme, et que si la faille tarde à cicatriser, elle a plus de chance de se déplacer sans danger. À l’inverse, une faille qui se renforce rapidement est plus susceptible de rester collée jusqu’à ce qu’elle se rompe lors d’un tremblement de terre massif.

La découverte de ce phénomène pourrait aider à expliquer quand et avec quelle violence les failles se déplacent. « Cette même physique et logique devrait s’appliquer à tous les différents types de failles dans le monde », a déclaré Demian Saffer, co-auteur principal de l’étude et directeur de l’Institut de géophysique de l’Université du Texas à la Jackson School of Florida. Avec les bons échantillons et les bonnes observations sur le terrain, nous pouvons maintenant commencer à faire des prédictions vérifiables sur l’ampleur et la fréquence des glissements sismiques importants qui peuvent se produire sur d’autres failles majeures. »

Pour valider leur hypothèse, les chercheurs ont conçu un test combinant des échantillons de roche d’une faille bien étudiée au large des côtes de la Nouvelle-Zélande et un modèle informatique pour tester si un événement sismique à «glissement lent» (un type de tremblement de terre inoffensif) se produirait chaque quelques années car l’argile – riche des roches à l’intérieur de cette faille – est très lente à cicatriser.

Les échantillons de roche testés par les chercheurs ont été forés à environ 800 mètres sous le fond marin et pressés dans une presse hydraulique, montrant qu’ils étaient très lents à guérir et glissaient facilement. Lorsque les chercheurs ont introduit ces données dans le modèle informatique de la faille, le résultat a été un petit tremblement à glissement lent tous les deux ans, une correspondance presque exacte avec les observations de la faille néo-zélandaise. Cela a conduit les chercheurs à croire que les roches riches en argile, qui sont communes à de nombreuses grandes failles, peuvent réguler les tremblements de terre, permettant aux plaques de glisser silencieusement les unes sur les autres, limitant l’accumulation de stress.

La découverte pourrait être utilisée « pour déterminer si une faille est susceptible de glisser lors de grands tremblements de terre », a ajouté le co-responsable de l’étude Srisharan Shreedharan, chercheur affilié à l’Institut de géophysique de l’Université du Texas et professeur adjoint à l’Université du Texas. . « Cela indique – a conclu le chercheur – que nous pouvons savoir s’il est probable qu’une faille glisse silencieusement sans tremblements de terre ou ait des événements majeurs qui secouent le sol ».

