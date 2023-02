Remplacer la viande rouge par l’alternative aux champignons peut protéger contre le cancer de l’intestin

Une équipe de recherche britannique a montré que le remplacement de la viande rouge par un aliment alternatif à base de champignon (mycoprotéine) peut réduire le risque de cancer colorectal.

Selon une nouvelle étude, remplacer la viande rouge par une alternative à base de champignon (mycoprotéine) peut réduire le risque de développer un cancer de l’intestin, l’un des principaux « grands tueurs » des maladies oncologiques. La viande rouge et surtout la viande transformée – comme les saucisses, les charcuteries, etc. – a longtemps été associée à des cancers, en particulier au cancer colorectal, en raison de l’augmentation des génotoxines qui est déterminée par une consommation non modérée. Ce n’est pas un hasard si, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a classé la viande rouge non traitée – comme le steak de bœuf – « probablement cancérogène pour l’homme », tandis que la viande transformée a été définie comme « cancérigène pour l’homme ». La récente étude « Découverte et caractéristiques d’une signature alkylante dans le cancer colorectal » menée par des scientifiques du Dana-Farber Cancer Institute de Boston a plutôt démontré pour la première fois à quel point une consommation élevée de ces aliments provoque des dommages à l’ADN appelés alkylation. Pour cette raison, l’OMS recommande de réduire significativement la consommation de viande rouge.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques du Département des sciences appliquées de l’Université de Northumbria à Newcastle, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues de Marlow Foods. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Daniel Commane, professeur de sciences de la nutrition à l’université anglaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude clinique randomisée et en aveugle dans laquelle 20 participants ont été impliqués, tous des hommes adultes âgés de 18 à 50 ans. Les volontaires ont dû suivre un régime alimentaire précis pendant deux mois : les deux premières semaines, ils ont consommé 240 grammes de viande rouge et transformée par jour, y compris des steaks, de la charcuterie, des saucisses, etc., tandis que les deux dernières semaines ils consommaient 240 grammes de produits mycoprotéiques par jour, à base de champignon Fusarium venanatum. Entre les deux phases, ils ont suivi une période de 4 semaines de régime de désintoxication pour débarrasser le corps des composés associés à une forte consommation de viande rouge et transformée.

Au cours des deux phases, les scientifiques ont analysé des échantillons de selles et d’urine des participants, observant que pendant la phase mycoprotéique, les niveaux de génotoxines – telles que le p-crésol et les composés contenant un groupe nitroso (NOC) – étaient considérablement réduits. D’autre part, le régime à base de viande rouge augmentait la génotoxicité fécale et l’excrétion de composés nitreux, conditions associées au risque de développer un cancer colorectal. Le professeur Commane et ses collègues ont également noté d’autres avantages. La consommation de mycoprotéines a en effet entraîné une augmentation des « bonnes » bactéries intestinales des genres Lactobacilli, Roseburia et Akkermansia, connues pour être associées à une protection « contre les tumeurs induites chimiquement, l’inflammation et le cancer de l’intestin », comme l’indique un communiqué. . La consommation de viande rouge a augmenté l’abondance des bactéries Oscillobacter et Alistipes, qui ont été liées aux cancers, aux maladies cardiovasculaires, à l’obésité et à d’autres problèmes de santé. Les mycoprotéines de Fusarium venanatum ont également favorisé l’excrétion des acides gras à chaîne courte.

« L’étude a démontré que ce changement alimentaire entraînait une réduction significative de la génotoxicité et une augmentation des microbes intestinaux bénéfiques. Nos résultats suggèrent donc que cette source de protéines riche en fibres constitue une bonne alternative à la viande dans le cadre de la santé intestinale et pourrait contribuer à réduire le risque de cancer de l’intestin à long terme », a déclaré le professeur Commane. Le scientifique rappelle l’importance de suivre les directives de l’OMS sur la consommation de viande, soulignant les avantages offerts par les mycoprotéines en termes de protéines et de fibres, ainsi que la présence réduite de graisses saturées et l’absence de cholestérol. Les détails de la recherche « Substituer de la viande à la mycoprotéine réduit la génotoxicité et augmentent l’abondance de microbes bénéfiques dans l’intestin : Mycomeat, un essai contrôlé croisé randomisé » ont été publiés dans la revue scientifique European Journal of Nutrition.

