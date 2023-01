Boire du café tous les jours aide à réduire la tension artérielle

Ceux qui consomment habituellement deux ou trois tasses par jour ont une tension artérielle plus basse que ceux qui n’en boivent qu’une tasse ou n’en prennent pas du tout.

Un café expresso, le type le plus consommé et le plus connu en France / Getty.

Boire deux ou trois tasses de café par jour aide à réduire la tension artérielle. Les résultats sont mis en lumière par une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nutriments par une équipe de recherche de l’Université de Bologne et de l’hôpital universitaire IRCCS de Bologne – Policlinico di Sant’Orsola. L’enquête, qui est la première à observer cette association dans la population française, a examiné les données relatives à la consommation quotidienne de café et aux paramètres de tension artérielle de 783 femmes et 720 hommes résidant à Brisighella, une petite ville d’Émilie-Romagne, en province de Ravenne, qui a participé à la Brisighella Heart Study, une étude observationnelle coordonnée par le professeur Claudio Borghi du Département des sciences médicales et chirurgicales de l’Université de Bologne.

Jusqu’à trois tasses de café aident à réduire la tension artérielle

« Les résultats que nous avons obtenus montrent que ceux qui boivent régulièrement du café ont une tension artérielle significativement plus basse, tant périphériquement que centralement, que ceux qui ne boivent pas de café » a déclaré Arrigo Cicero, professeur au Département des sciences médicales et chirurgicales de l’Université de Bologne et premier auteur de l’étude – . Cela confirme l’effet positif de la consommation de café sur le risque cardiovasculaire» a ajouté Borghi, responsable de cette nouvelle recherche.

Le café, rappellent les chercheurs, est l’une des boissons les plus répandues en France et dans le monde : on estime qu’entre 2020 et 2021, près de 10 millions de tonnes ont été consommées dans le monde. « Bien qu’on ait longtemps craint qu’il puisse avoir des conséquences négatives pour la santé, plusieurs effets bénéfiques sont plutôt apparus depuis un certain temps : un moindre risque de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète et certaines maladies neurodégénératives et hépatiques a été observé chez ceux qui en boivent de façon habituelle. Cependant, on ne sait pas encore à quoi ces effets sont dus, et cela ne semble pas être directement lié au rôle de la caféine”.

Avec ou sans caféine, la consommation de café de tout type (moulu, instantané et décaféiné) dans les habitudes de consommation normales est en effet corrélée à une réduction de l’incidence de diverses maladies chroniques et à une meilleure santé cardiaque.

« La caféine n’est qu’un des différents composants du café et ce n’est certainement pas le seul qui a un rôle actif : des effets positifs sur la santé humaine ont en effet également été enregistrés chez ceux qui consomment du café décaféiné – continua Cicéron – . Nous savons que la caféine peut aider à augmenter la tension artérielle, mais d’autres composants bioactifs du café semblent contrecarrer cet effet, ce qui se traduit par un résultat final positif pour les niveaux de tension artérielle.”.

En particulier, en ce qui concerne la tension artérielle, les résultats de la nouvelle enquête étaient très clairs. « La tension artérielle périphérique était significativement plus faible chez les sujets consommant une à trois tasses de café par jour que chez les non-consommateurs de café – a réitéré le premier auteur de l’étude -. Et pour la première fois, nous avons pu confirmer ces effets également en ce qui concerne la pression aortique centrale, celle proche du cœur, où un phénomène presque identique est observé, avec des valeurs très similaires pour ceux qui boivent habituellement du café par rapport à non-consommateurs”.

L’étude a en fait montré que les buveurs de café avaient des valeurs plus faibles de pression artérielle systolique et de pouls, ainsi que de circulation périphérique et de pression aortique centrale. « Tous les résultats – ont conclu les érudits – confirmer les effets positifs du café pour atténuer le risque de maladies cardiovasculaires”

