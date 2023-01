Le premier iPad pliable d’Apple sur le pont pour 2024, selon un analyste noté

En bref : un iPad pliable devrait arriver plus tôt que prévu selon un analyste Apple renommé. L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a déclaré dans une série de tweets qu’il pourrait ne pas y avoir de nouvel iPad dans les 9 à 12 prochains mois. Le rafraîchissement de l’iPad mini d’Apple devrait entrer en production de masse au premier trimestre 2024, a-t-il ajouté.

Si ce scénario devait se concrétiser, il ne serait pas surprenant de voir les livraisons d’iPad d’une année sur l’autre diminuer jusqu’à 15 %.

La sécheresse de l’iPad de 2023 ouvrirait la voie à un tout nouveau modèle doté d’un design pliable qui fera ses débuts l’année prochaine. Kuo n’est pas le premier à parler d’un iPad pliable, mais d’autres prévisions prévoient qu’il arrivera en 2025 ou au-delà.

Ma dernière enquête indique que l’iPad pliable comportera une béquille en fibre de carbone. Le matériau en fibre de carbone rendra la béquille plus légère et plus durable. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 30 janvier 2023

Kuo m’a dit il est positif à propos de l’atterrissage de l’iPad pliable en 2024 et a entendu dire qu’il comportera une béquille en fibre de carbone du fabricant chinois Anjie Technology. La fibre de carbone est légère et durable bien qu’elle soit généralement plus chère que le plastique ou le métal. Cependant, une entreprise de la taille d’Apple pourrait probablement négocier des frais favorables pour le hardware.

L’analyste a déclaré qu’il s’attend à ce qu’un iPad pliable augmente les livraisons dans la catégorie et améliore la gamme de produits d’Apple.

Malheureusement, Kuo n’a pas partagé les détails concernant la mise en œuvre prévue par Apple. Cupertino utilisera-t-il une membrane en plastique flexible comme nous l’avons vu dans les smartphones pliables récents ou optera-t-il pour une conception en deux parties utilisant des écrans striés traditionnels comme nous l’avons vu avec le Surface Duo 2 de Microsoft ? La réponse dépendra très probablement du design (form factor).

Un iPad pliable pourrait prendre la forme d’une tablette surdimensionnée lorsqu’il est ouvert, mais cela semble un peu illogique et encombrant. Il est plus probable que nous verrons un iPad pliable avec un accent sur la portabilité (il pourrait se replier à la moitié de la taille d’un iPad standard) ou un clapet avec un écran en haut et un clavier virtuel en bas. Là encore, ce dernier n’est vraiment pas si différent d’un ordinateur portable normal qui est déjà bien établi.

Crédit image : Robert Nickson