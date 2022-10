L’énorme perte de méthane des gazoducs Nord Stream détectée depuis l’espace

La fuite de méthane des pipelines Nord Stream 1 et 2 a été détectée par les satellites. Jusqu’à 79 000 kg de méthane se sont retrouvés dans la mer toutes les heures le quatrième jour.

La perte vue de l’espace. Crédit : GHGSat

D’importantes fuites de méthane des pipelines Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique ont été détectées lundi 26 septembre, alimentant les inquiétudes quant à l’impact environnemental. Pour le moment, la cause des accidents n’a pas encore été officiellement déterminée, mais les experts estiment qu’il s’agit très probablement d’un véritable acte de sabotage à l’explosif, ourdi par des organes étatiques. Ce n’est pas un hasard si les deux gazoducs appartenant à la Russie – qui alimentaient l’Union européenne en gaz naturel – se sont retrouvés au centre des sanctions imposées à la suite de la guerre en Ukraine. Bien qu’ils ne transféraient pas de gaz au moment de l’avarie, les Nord Stream 1 et 2 étaient encore riches en méthane sous pression qui, après les explosions, s’est déversé dans la mer et dans l’atmosphère à des concentrations importantes. Le flux de bulles au-dessus et au-dessous de la surface de la mer Baltique a également été intercepté par des satellites spécialisés dans la détection du composé, déterminant que, quatre jours après le début des pertes, 79 000 kilogrammes de méthane se sont retrouvés dans la mer toutes les heures. .

Crédit : ESA

Les observations depuis l’espace ont été réalisées par les satellites radar et hyperfréquence de GHGSat, une société mandatée par l’Agence spatiale européenne (ESA). Comme l’a indiqué la société, la fuite des deux pipelines était la plus massive jamais détectée par GHGSat à partir d’une seule source. Des chercheurs de l’Université de Göteborg ont pu organiser rapidement une mission d’enquête sur place grâce au navire de recherche Skagerak ; près de la fuite, ils ont trouvé des niveaux de méthane mille fois supérieurs à la normale. En quelques jours, ils ont collecté jusqu’à 200 échantillons d’eau pour cartographier correctement les conséquences des accidents. Le méthane se dissout dans l’eau, mais une partie atteint la surface à travers les bulles et est rejetée dans l’atmosphère. La principale inquiétude vient du fait que le méthane est l’un des principaux gaz à effet de serre responsable du changement climatique ; il dure beaucoup moins longtemps que le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, mais a un pouvoir « chauffant » nettement plus élevé. Selon GHGSat, les 79 000 kilogrammes rejetés toutes les heures (le quatrième jour) équivalaient à la combustion de 90 000 kilogrammes de charbon au cours de la même période.

Crédit : ESA

Comme l’a souligné l’ESA, il n’est pas facile de surveiller les fuites de méthane dans la mer « puisque l’eau absorbe la majeure partie de la lumière du soleil dans les longueurs d’onde infrarouges à ondes courtes utilisées pour la télédétection du méthane ». « Cela limite la quantité de lumière atteignant le capteur, ce qui rend extrêmement difficile la mesure des concentrations de méthane dans la mer aux hautes latitudes », a poursuivi l’agence spatiale. Mais grâce au radar et aux satellites hyperfréquences de GHGSat, il a été possible d’obtenir une estimation précise des dégâts. « La puissance des instruments radar à micro-ondes actifs réside dans le fait qu’ils peuvent surveiller les signatures à la surface de l’océan du méthane bouillonnant à travers les nuages ​​sur une large bande et à haute résolution spatiale, surmontant l’une des principales limitations des instruments optiques », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, Dr Draig Donlon, scientifique de l’ESA pour l’océan et la glace.

Aux moments de perte maximale, le satellite Planet Dove de Planet Labs a détecté une perturbation bouillonnante dans la mer Baltique qui mesurait de 500 à 700 mètres. Heureusement, après quelques jours, le flux de méthane s’est arrêté, comme l’ont confirmé début octobre le satellite Sentinel-2 de la mission Copernicus de l’UE et le Landsat 8 des États-Unis. Bien que le rejet de méthane des pipelines Nord Stream 1 et 2 ait été important, comme le précise l’ESA, « dérisoire par rapport aux 80 millions de tonnes émises annuellement par l’industrie pétrolière et gazière ». En termes simples, selon les experts, les dommages ont provoqué une émission équivalente à un jour et demi d’émissions anthropiques de méthane au cours d’une année.