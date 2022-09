Les loups aiment autant les humains que les chiens

Une équipe de recherche de l’Université de Stockholm a montré dans un test que les loups créaient des liens sociaux avec les humains et s’y attachaient comme les chiens.

Le Dr Christina Hansen Wheat et l’un des loups impliqués dans l’étude, Lemmy. Crédit : Peter Kaut / Université de Stockholm

Loups (Canis lupus) peuvent créer des liens avec les humains comme les chiens (Canis s’est familiarisé), montrant de l’affection et de l’attachement malgré la nature sauvage. Il s’agit d’informations précieuses pour mieux comprendre à la fois le processus de domestication du chien – qui a eu lieu il y a entre 40 000 et 15 000 ans – et les caractéristiques de ces animaux fascinants. Il risultato della ricerca, infatti, contraddice l’affermazione secondo cui l’attaccamento agli uomini sarebbe emerso solo dopo l’addomesticamento, mentre risulta evidente che questa capacità di creare una relazione sociale è innata anche nei lupi (non quelli da cui è derivato il chien).

Une équipe de recherche suédoise composée de scientifiques du département de zoologie de l’université de Stockholm a prouvé que le loup peut devenir aussi attaché à l’homme qu’un chien. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Christina Hansen Wheat, professeur d’éthologie à l’université suédoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude comportementale particulière appelée « Strange Situation Test ». Au total, il s’agissait de 10 loups gris européens et de 12 chiens husky d’Alaska. Le test a été conçu à l’origine pour évaluer le degré d’attachement des enfants aux soi-disant soignants. Tous les spécimens concernés ont été élevés dès l’âge de 10 jours jusqu’à 23 semaines par du personnel spécialisé, avant d’être soumis à l’test de la même manière.

En termes très simples, les chiens et les loups ont été relâchés dans des pièces avec des étrangers et avec des personnes qui s’occupaient d’eux, dans différentes combinaisons (par exemple, seuls, ensemble, à tour de rôle, etc.). Les scientifiques ont analysé le comportement des animaux pendant le test et ont observé que les loups discriminaient les personnes familières des étrangers, tout comme les chiens, recherchant le contact avec des amis humains, les suivant et essayant de jouer avec eux. Les loups ont adopté des attitudes plus stressantes avec les étrangers, comme plier la queue, s’accroupir et marcher nerveusement. « Il était très clair que les loups, comme les chiens, préféraient la personne familière à l’inconnu. Mais ce qui était peut-être encore plus intéressant, c’est que si les chiens n’étaient pas particulièrement impressionnés par le test, les loups l’étaient », a déclaré le professeur Hansen Wheat dans un communiqué de presse. Les personnes familières devenaient en effet de véritables « coussins sociaux » pour les loups lorsqu’elles pénétraient dans la pièce où l’étranger était déjà présent, puisqu’elles avaient la capacité de calmer sensiblement les signaux de stress des animaux.

Il est donc probable que cette capacité d’attachement des loups à l’homme soit un phénotype inné et qu’elle ait favorisé la domestication il y a des milliers d’années, et donc ne soit pas apparue lors du processus de domestication. » Parallèlement aux études précédentes qui ont apporté d’importantes contributions à cette question, je pense qu’il est maintenant approprié de soutenir l’idée que s’il existe une variation du comportement d’attachement dirigé par l’homme chez les loups, ce comportement peut avoir été une cible potentielle pour le premier. pressions sélectives exercées lors de la domestication du chien », a déclaré le professeur Hansen Wheat. Les détails de la recherche « Le comportement d’attachement dirigé par l’homme chez les loups suggèrent une variation ancestrale permanente des liens d’attachement homme-chien » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Ecology and Evolution.