La vie sur Encelade est de plus en plus probable : sur la lune de Saturne, il y a une autre « brique » de biologie

Grâce à des modèles géochimiques, il a été déterminé que sur Encelade, la lune de Saturne, il y a une abondance de phosphore. Les chances de la vie augmentent.

Crédit : NASA

Les scientifiques ont déterminé que sur Encelade, une lune glacée de Saturne, se trouve un autre élément lié à la vie et en concentrations abondantes : le phosphore. Compte tenu de l’importance de cet « ingrédient » dans les réactions et les molécules biologiques, de l’acide désoxyribonucléique (ADN) à l’adénosine triphosphate (ATP), et compte tenu des découvertes d’autres éléments constitutifs associés à la vie dans les océans du satellite, les chances qu’il y ait être des organismes vivants sur la lune de Saturne – la sixième en taille sur la planète – continue d’augmenter. Ce n’est pas un hasard si la NASA a déjà affirmé la possibilité de vie sur Encelade en avril 2017. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des meilleurs endroits du système solaire pour le chercher.

Crédit : Institut de recherche du sud-ouest

La présence de phosphore abondant sur Encelade a été déterminée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Académie chinoise des sciences – Université des sciences et technologies de Chine, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Division des sciences et de l’ingénierie spatiales du Southwest Research Institute de San Antonio. (États-Unis), le CSIRO (Australie), l’Université de Berlin (Allemagne), l’Université de Washington et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Jihua Hao, professeur à la Faculté des sciences de la Terre et de l’espace de l’université chinoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé et modélisé les données recueillies par le défunt vaisseau spatial Cassini-Huygens de l’ESA et de la NASA, dont les survols autour la lune gelée étaient fondamentales pour « sentir » les éléments constitutifs de la vie.

Crédit : NASA

Lors de ses passages rapprochés, comme celui à 49 kilomètres de la surface en 2015, le spectromètre de masse embarqué a analysé les geysers issus de la calotte glaciaire, confirmant qu’une activité hydrothermale se produit sous celle-ci, comme celle présente dans les océans terrestres. Les composés détectés lors des « excursions » comprennent le carbone organique et inorganique, l’hydrogène moléculaire, divers composés azotés et oxygénés et aromatiques, l’ammoniac et plus encore, tous potentiellement liés aux formes de vie. Sans oublier la présence d’énergie chimique qui serait capable de l’entretenir.

À partir de ces informations, le professeur Hao et ses collègues ont réalisé des modèles thermodynamiques et cinétiques pour simuler la géochimie des océans de la lune, déterminant que le phosphore devait non seulement en faire partie, mais qu’il serait également présent à des concentrations considérables, sous forme de orthophosphate. . Selon les érudits, le fond marin de la lune serait riche en roches solubles contenant le composé.

« Ce que nous avons appris, c’est que les geysers contiennent presque toutes les exigences de base de la vie telle que nous la connaissons, tandis que l’élément bioessentiel, le phosphore, n’a pas encore été directement identifié. Notre équipe a découvert des preuves de sa disponibilité dans l’océan sous la croûte glacée de la lune », a déclaré le Dr Christopher Glein du Southwest Research Institute, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. « La géochimie sous-jacente a une élégante simplicité qui rend inévitable la présence de phosphore dissous, atteignant des niveaux proches voire supérieurs à ceux de l’eau de mer terrestre moderne. Pour l’astrobiologie, cela indique que nous pouvons être plus en sécurité qu’avant que l’océan d’Encelade soit habitable », a commenté le scientifique. Les détails de la recherche « Phosphore abondant attendu pour une vie possible dans l’océan d’Encelade » ont été publiés dans la revue scientifique PNAS.