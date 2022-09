Une thérapie expérimentale bloque une forme mortelle de cancer du poumon lors de tests en laboratoire

Le cancer du poumon à petites cellules est l’un des plus meurtriers, mais grâce à une nouvelle thérapie, il peut être stoppé dans des modèles animaux. Espoirs de tests humains.

Une thérapie expérimentale à deux médicaments a pu stopper la progression de l’une des formes de cancer du poumon les plus agressives, les plus résistantes au traitement et les plus mortelles. Les tests ont été menés sur des modèles murins (souris) dans lesquels avaient été implantées des masses tumorales humaines provenant de patients cancéreux atteints d’un cancer du poumon à petites cellules (SCLC) ou d’un microcytome, une maladie qui évolue rapidement en métastases et pour laquelle peu d’options thérapeutiques sont disponibles. Grâce à la thérapie innovante, basée sur le cyclophosphamide et un inhibiteur d’une protéine (une lysine) appelée SMYD3, les scientifiques ont non seulement surmonté la résistance aux médicaments caractéristique du cancer du poumon à petites cellules, mais ont également bloqué sa croissance. Les excellents résultats obtenus en laboratoire ont déjà jeté les bases des premiers essais cliniques de Phase 1, à savoir des tests humains.

La thérapie potentiellement révolutionnaire contre le cancer du poumon à petites cellules a été développée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques français de l’Université de Grenoble Alpes, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de radio-oncologie expérimentale – Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, le Centre pour l’intégrité du génome de la faculté de médecine de l’Université de Washington, de l’Université de Nimègue (Pays-Bas) et de plusieurs autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Nicolas Reynoir, professeur à l’Institut des biosciences avancées de l’université française, ont décidé de tester la nouvelle thérapie après avoir découvert qu’une protéine appelée RNF113A est impliquée dans la réparation des cellules cancéreuses, notamment à partir d’un dommage causé par les médicaments alkylants, c’est-à-dire capables d’introduire des groupements alkyles dans les macromolécules de composés organiques. L’un des agents alkylants utilisés dans le passé pour lutter contre le cancer du poumon à petites cellules était le cyclophosphamide, qui cependant, en raison de ses effets secondaires importants, a été remplacé par d’autres médicaments. Cependant, leur efficacité reste controversée, car elles peuvent garantir quelques mois de survie aux patients.

Le professeur Reynoir et ses collègues ont découvert que la protéine RNF113A est régulée par la protéine SMYD3, qui se trouve dans des concentrations élevées des formes les plus avancées de cancer du poumon agressif (particulièrement résistant aux médicaments), tandis que de faibles niveaux se trouvent dans les tissus pulmonaires sains. Les chercheurs ont donc décidé de transplanter des masses de cellules cancéreuses humaines (certaines déjà traitées par chimiothérapie) chez des souris et de les « bombarder » avec diverses combinaisons de médicaments : avec l’inhibiteur SMYD3 seul, avec le cyclophosphamide et avec les deux. Les chercheurs ont observé que ce n’est qu’en les utilisant par paires que l’arrêt de la progression du cancer du poumon à petites cellules et le contraste avec la résistance aux médicaments sont atteints. La croissance tumorale a été bloquée pendant toute la durée de l’expérience. Ces résultats encourageants jettent les bases d’un nouveau traitement potentiel et efficace contre le cancer.

Cette tomodensitométrie montre la réduction (à droite) du cancer du poumon après un traitement avec les deux médicaments. Crédit : Simone Hausmann et Pawel Mazur

« Le cancer du poumon à petites cellules a une option de traitement – la chimiothérapie à base de platine – et cela ajoute peut-être deux à six mois de vie », co-auteur de l’étude Nima Mosammaparast, professeur de pathologie et de médecine à l’Université de Washington. « Le problème, c’est que ces tumeurs réagissent initialement au traitement, puis réapparaissent. Cela n’a pas changé depuis 30 ans. Ces tumeurs sont simplement massivement résistantes à presque tout. Donc, ce que cette étude montre, c’est que nous pouvons en fait combiner une nouvelle cible avec un ancien médicament pour réduire la résistance et potentiellement améliorer le traitement et donner à ces patients une bien meilleure chance », a commenté l’expert.

Bien sûr, ce sont les résultats obtenus sur des souris, il est donc encore trop tôt pour crier victoire, surtout à la lumière des effets secondaires importants du cyclophosphamide, un médicament abandonné il y a des décennies pour cette raison. Les scientifiques envisagent de réduire le dosage pour limiter les effets toxiques. Les détails de la recherche « SMYD3 Impedes Small Cell Lung Cancer Sensitivity to Alkylation Damage through RNF113A Methylation – Phosphorylation Cross-talk » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Cancer Discovery.