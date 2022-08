Merveilleuses aurores observées depuis l’espace, Cristoforetti : « Les plus étonnantes que j’aie jamais vues »

L’astronaute italienne Samantha Cristoforetti a publié les images de splendides aurores australes immortalisées par l’ISS. C’est pourquoi ils sont si beaux.

Crédits : Samantha Cristoforetti

Dans un « twitter » posté sur Twitter dans la soirée du dimanche 21 août, Samantha Cristoforetti a partagé des images d’aurores polaires extraordinaires, parmi les plus évocatrices, colorées et complexes jamais observées depuis l’espace. Ce n’est pas un hasard si l’astronaute italien, engagé depuis avril dans la mission « Minerva » à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a commenté les photographies, soulignant qu’il s’agit « des aurores les plus étonnantes que j’aie jamais vues en plus de 300 jours dans l’espace ! ».

Les aurores polaires sont des phénomènes optiques spectaculaires qui se produisent dans l’ionosphère raréfiée, en raison de l’interaction entre les particules chargées électriquement du vent solaire et les gaz atmosphériques. Ils se caractérisent par des structures sinueuses colorées – les arcs auroraux, typiquement verts et bleus – qui sont générées en association avec les lignes du champ magnétique terrestre, contre lesquelles les particules éjectées par l’activité solaire viennent s’impacter et s’aligner. Les aurores sont généralement observées aux pôles – où le champ magnétique de la planète converge – et sont appelées aurores boréales (aurores boréales) et aurores australes (aurores australes) lorsqu’elles se produisent respectivement dans les hémisphères nord et sud. Les « serpents de lumière » immortalisés par l’ISS par Samantha Cristoforetti sont le résultat de magnifiques aurores australes, survenues la semaine dernière au-dessus du continent antarctique.

La raison pour laquelle les phénomènes sont si intenses et suggestifs par rapport à la moyenne réside dans la forte activité magnétique actuelle du Soleil, qui se dirige vers la phase de pointe maximale (prévue pour juillet 2025) de son cycle de 11 ans. Dans cette période, il y a des phénomènes fréquents tels que la formation de grandes et nombreuses taches solaires, des éjections de masse coronale (CME), des éruptions et d’autres manifestations liées à l’activité de l’étoile, avec des projections constantes et violentes du vent solaire dans l’espace. Lorsque ce flux de particules est dirigé vers la Terre et investit son champ magnétique, il peut donner lieu à des aurores polaires nettement plus spectaculaires et vives, ainsi qu’à déclencher les fameuses tempêtes géomagnétiques, capables de causer des problèmes aux satellites, aux communications radio , réseau électrique et connexion internet (basé sur la violence du même).

Les tempêtes géomagnétiques particulièrement énergétiques (allant de la classe G1 à G5) peuvent déclencher des aurores même à des latitudes beaucoup plus basses que les latitudes polaires. Dans le cas du tristement célèbre événement de Carrington, survenu en septembre 1859, les aurores boréales étaient visibles même à Nice et sur les îles hawaïennes. Un phénomène similaire aujourd’hui pourrait causer de très graves problèmes aux infrastructures électroniques essentielles, à tel point qu’il pourrait nous projeter dans un véritable Moyen Âge technologique selon certains experts. Cela peut prendre des semaines voire des mois pour réparer tout dommage.

Pour le moment, cependant, les orages géomagnétiques détectés par les scientifiques solaires s’installent dans les catégories inférieures / intermédiaires (de G1 et G3) et ne posent que des problèmes limités. Mais grâce à eux apparaissent des aurores polaires particulièrement lumineuses et colorées, à l’image de celles immortalisées par Samantha Cristoforetti. Ce n’est pas un hasard si l’astronaute italien a commenté les images précisant l’activité marquée du Soleil dans la dernière période.