Trou d’ozone sous les tropiques, experts sceptiques : « Étude comportant de graves erreurs et des affirmations infondées »

La nouvelle étude qui a déterminé l’existence d’un énorme trou d’ozone dans les tropiques a été fortement attaquée par la communauté scientifique.

Le 5 juillet, une étude a été publiée dans la revue scientifique AIP Advances qui a fait bondir plus d’un scientifique de sa chaise. Le chercheur Qing-Bin Lu de l’Université de Waterloo (Canada) a en effet annoncé avoir démontré l’existence d’un énorme trou d’ozone au-dessus des tropiques, aussi profond que celui de l’Antarctique et sept fois plus grand. Mais pas seulement. Ce « gouffre » dans la couche d’ozone serait là depuis les années 1980, de plus, contrairement au phénomène connu de tous, il ne serait pas saisonnier (le trou d’ozone antarctique a des cycles qui le font s’agrandir et se rétrécir) mais persistant. Bref, ce serait une véritable épée de Damoclès sur les populations de la zone tropicale, considérant que la couche d’ozone nous protège des rayonnements ultraviolets les plus intenses et des risques qu’ils comportent, comme le cancer et les maladies oculaires. Le professeur Lu est parvenu à ses conclusions en analysant des données d’observation et en exploitant des modèles mathématiques, qui ont trouvé des mécanismes physiques similaires à ceux qui se produisent en Antarctique. Ses conclusions, bien que soutenues par le dépassement de l’test par les pairs et le communiqué de presse de l’Université de Waterloo, n’auraient pas fait de percée dans la communauté scientifique internationale, au contraire, on parle d’erreurs grossières et d’allégations infondées.

Le portail Science Media Center, spécialisé dans la collecte d’test d’experts sur l’actualité scientifique devenue virale, a rapporté les déclarations de trois scientifiques spécialisés dans la physique atmosphérique et la recherche sur l’ozone qui ont pratiquement détruit l’étude du collègue. Le premier à l’avoir attaqué a été le professeur Paul Young, maître de conférences à l’université de Lancaster (Royaume-Uni) et chef de l’équipe de recherche de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) qui étudie l’appauvrissement de la couche d’ozone. couche. En bref, il est probablement le spécialiste le plus autorisé sur le sujet. Le professeur Young a déclaré qu ‘ »il n’y a pas de » trou d’ozone tropical « , entraîné par des électrons de rayons cosmiques ou quoi que ce soit d’autre comme proposé par l’auteur ». « Les changements à long terme et la variabilité d’une année à l’autre de la couche d’ozone dans la basse stratosphère tropicale (environ 15 à 20 km de haut) sont bien connus et résultent à la fois de processus anthropiques et de facteurs naturels », a ajouté le savant. « L’identification par l’auteur d’un ‘trou d’ozone tropical’ dépend de l’observation des changements en pourcentage de l’ozone plutôt que des changements absolus, ces derniers étant beaucoup plus pertinents pour les rayons UV nocifs qu’ils atteignent à la surface. Fait intéressant, même son article ne s’inspire pas de la vaste littérature qui explore et documente les tendances de l’ozone dans toutes les régions de l’atmosphère », a déclaré Young.

Un large scepticisme a également été exprimé par le Dr Marta Abalos Alvarez, chercheuse au Département de physique de la Terre et d’astrophysique de l’Université Complutense de Madrid (UCM), en Espagne. « À mon test, l’article manque de la rigueur scientifique nécessaire pour être une contribution fiable. Il contient de nombreux raisonnements avec de graves erreurs et des affirmations non fondées, contredisant des résultats antérieurs qui sont avérés. L’appauvrissement de la couche d’ozone dans les tropiques n’est pas nouveau et est principalement dû à l’accélération de la circulation de Brewer-Dobson. Enfin, le magazine dans lequel il est publié a un facteur d’impact très faible », précise le chercheur. Le professeur Martyn Chipperfield, professeur de chimie atmosphérique à l’université de Leeds (Royaume-Uni), est du même test. « Je suis surpris que cette étude ait été publiée sous sa forme actuelle. Les résultats de ce travail seront très controversés et je ne suis pas convaincu qu’ils soient corrects. Nous avons déjà une bonne compréhension de l’appauvrissement de l’ozone polaire en raison de plusieurs mécanismes chimiques établis qui peuvent expliquer la fermeture lente et variable du trou d’ozone antarctique, et cette nouvelle recherche ne me convainc pas du contraire. L’affirmation dans cette recherche de changements aussi importants de l’ozone dans les tropiques n’a pas été évidente dans d’autres études, ce qui me rend très sceptique. La science ne devrait jamais dépendre d’une seule étude et ce nouveau travail nécessite un test minutieux avant de pouvoir être accepté comme un fait », a commenté Chipperfield.

Pour le moment, le professeur Qing-Bin Lu n’a pas répondu aux « émissions » de ses confrères, mais face à une contestation similaire, il n’est pas exclu que l’éditeur reconsidère les conclusions de l’étude et la retire du champ scientifique. journal. Cependant, il faut souligner que le scientifique de l’Université de Waterloo avait affirmé que d’autres études plus précises seraient nécessaires pour évaluer l’appauvrissement de la couche d’ozone, la modification du rayonnement ultraviolet et toutes les conséquences qu’ils entraînent pour la santé. Il ne reste plus qu’à attendre les développements de cette comparaison scientifique.