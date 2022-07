Les asthmatiques pourraient bientôt mieux respirer grâce à une nouvelle découverte

Il s’agit d’une altération du métabolisme de la carnitine associée à l’asthme sévère qui peut représenter une nouvelle cible pour le traitement de la maladie.

Une découverte importante pourrait bientôt conduire à des traitements plus efficaces pour les 262 millions de personnes souffrant d’asthme dans le monde. Pour ce faire, les chercheurs d’une équipe de recherche internationale dirigée par le Dr Stacey Reinke de l’Université Edith Cowan à Perth, en Australie, et par le Dr Craig Wheelock de l’Institut Karolinska à Stockholm, en Suède, ont identifié une altération du métabolisme de carnitine associée à l’asthme sévère, suggérant ce processus biochimique comme cible thérapeutique potentielle pour le traitement de cette maladie respiratoire chronique.

La carnitine est un métabolite normalement synthétisé par le corps humain, qui joue un rôle important dans la génération d’énergie cellulaire et dans la réponse immunitaire. Chez les sujets asthmatiques sévères, cependant, le métabolisme de cette molécule a montré un déficit important, entraînant une diminution chez les asthmatiques sévères. Cela affecte directement les niveaux systémiques de carnitine, que les chercheurs ont pu évaluer en comparant la concentration de ce métabolite dans l’urine de patients souffrant d’asthme sévère à celle de personnes en bonne santé et de patients souffrant d’asthme léger à modéré. « Tout changement biochimique dans les poumons peut pénétrer dans la circulation sanguine et ensuite être excrété dans l’urine – a expliqué le Dr Reinke -. Dans cette étude nous avons pu utiliser le métabolome urinaire (l’ensemble de tous les métabolites contenus dans l’urine, ndlr) pour identifier des différences fondamentales du métabolisme énergétique pouvant représenter une cible pour de nouvelles interventions dans le contrôle de l’asthme.« .

Les résultats de l’enquête, publiés dans une étude surJournal respiratoire européenmettent en évidence l’importance de la carnitine et du métabolisme énergétique dans l’asthme, les chercheurs soulignent que les altérations observées ne dépendent ni ne répondent au traitement par les corticostéroïdes oraux, actuellement utilisés par la plupart des asthmatiques pour réduire les symptômes de la maladie. « Ce sont des résultats préliminaires, mais nous continuerons à étudier le métabolisme de la carnitine pour évaluer son potentiel en tant que nouvelle cible pour le traitement de l’asthme. – a ajouté le Dr Reike -. Les différences fondamentales du métabolisme énergétique peuvent représenter une cible décisive pour le développement de nouvelles interventions dans le contrôle de la maladie« .