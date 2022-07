FedEx fermera tous les centres de données et passera au cloud d’ici deux ans

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? FedEx mise sur le cloud computing, une décision qui permettra à la société de transport basée à Memphis, dans le Tennessee, d’économiser environ 400 millions de dollars par an. Lors de la récente journée des investisseurs de FedEx, le CIO Robert Carter a déclaré qu’ils avaient travaillé tout au long de cette décennie pour rationaliser et simplifier leur technologie et leurs systèmes en passant au cloud et en éliminant les applications monolithiques.

« Nous passons à un environnement sans centre de données, sans ordinateur central qui est plus flexible, sécurisé et rentable », a déclaré Carter.

L’exécutif a ajouté que FedEx prévoyait de fermer ses derniers centres de données restants, d’éliminer les 20% restants de son empreinte mainframe et de déplacer ses applications restantes vers des structures natives du cloud au cours des deux prochaines années.

Oracle et Microsoft, sur lesquels FedEx s’appuie déjà pour ses opérations cloud existantes, accueilleraient sans aucun doute des affaires supplémentaires à bras ouverts.

Ce que nous ne savons pas pour le moment, c’est exactement combien d’installations et d’emplois seront touchés par le changement. Selon le site de suivi des centres de données Baxtel, FedEx n’exploite qu’un seul centre de données à Colorado Springs. Cette installation a été achevée en 2008, avec une extension de 26 000 pieds carrés ajoutée en 2011.

En 2019, FedEx a signé un accord de 10 ans avec Switch pour servir de fournisseur de centre de données dans l’ouest des États-Unis. À l’époque, Switch avait déclaré qu’il fournirait 2,5 MW d’énergie 100 % verte la première année, et jusqu’à 8 MW d’ici la 10e année.

Le fondateur et PDG de longue date de FedEx, Fred Smith, est récemment passé au poste de président exécutif. Le président et chef de l’exploitation Raj Subramaniam a pris ses fonctions de PDG le 1er juin 2022.

Crédit image : Bannon Morrissy, Lars Kienle