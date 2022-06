Le pack du 50e anniversaire d’Atari comprend plus de 90 jeux répartis sur six plates-formes

En un mot : Atari célèbre son 50e anniversaire avec une collection de plus de 90 jeux jouables couvrant six plates-formes et générations. Atari 50: The Anniversary Celebration propose une poignée de jeux apparus à l’origine sur les ordinateurs Atari 2600, 5200, 7800, Atari 8 bits, Lynx, Jaguar et l’arcade. C’est la première fois que les jeux de Jaguar et Lynx seront jouables sur des plateformes modernes.

Une liste complète des jeux n’est pas encore disponible, bien qu’Atari ait déclaré que certains d’entre eux n’étaient pas disponibles « depuis des lustres ».

Le bundle est bien plus que votre assortiment ordinaire de jeux. En plus des originaux, il comprendra cinq chronologies interactives remplies de photos d’archives, de contenu des coulisses et de plus de 60 minutes d’interviews exclusives à explorer. Digital Eclipse, le développeur à l’origine du projet, a également créé six nouveaux jeux qui « revisitent, mélangent et réinventent Atari Classics ». Ces nouveaux titres sont les suivants :

Swordquest : AirWorld – Oui, vous avez bien lu : après près de 40 ans d’attente, l’équipe de Digital Eclipse a créé la quatrième et dernière entrée de la légendaire série Swordquest, inspirée par les concepts de conception du créateur original de Swordquest, Tod Frye. Qui sera le premier à résoudre ses mystères – et enfin à terminer la quête ?

Haunted Houses – Le jeu original « d’horreur de survie » pour l’Atari 2600 obtient une suite 3D moderne basée sur des voxels, avec plus de maisons, plus de situations effrayantes et plus d’urnes.

VCTR-SCTR – Cette célébration mashup de l’ère vectorielle du jeu combine le gameplay d’Asteroids, Tempest et d’autres classiques d’arcade vectoriels en un seul défi continu.

Neo Breakout – Une compétition à deux joueurs étonnante et addictive qui combine les meilleures fonctionnalités de Breakout et Pong, avec un style graphique moderne.

Quadratank – La première nouvelle entrée de la série classique Tank depuis 1978 combine des fonctionnalités des jeux originaux avec du plaisir à quatre joueurs en mode équipe ou chacun pour soi.

Yars’ Revenge Reimagined – Le chef-d’œuvre d’Howard Scott Warshaw pour l’Atari 2600 fait peau neuve – et vous pouvez basculer entre les graphismes originaux et modernes à tout moment ! Conçu par Mike Mika, directeur du studio Digital Eclipse, qui a créé la version Game Boy Color de Yars’ Revenge en 1999.

Atari 50: The Anniversary Celebration se dirige vers la plupart des plates-formes modernes, notamment PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Atari VCS, Steam et Epic Games Store au quatrième trimestre 2022.