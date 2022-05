Smartphone Android : les fonctionnalités possibles grâce à un VPN

Un abonnement VPN compatible Androïd ouvre de nombreux possibilités et débloque une grande quantité d’usages directement sur son smartphone

Pour tous leurs usages, les internautes se désintéressent de plus en plus des appareils encombrants (laptop et ordinateurs fixes) pour se diriger vers des appareils mobiles (smartphones et tablettes). Avec un smartphone de moyenne ou haute gamme, il est aujourd’hui possible d’effectuer les mêmes tâches qu’avec un ordinateur de bureau. L’amélioration des performances des smartphones et les avancées technologiques vont également dans ce sens : les internautes se tournent de plus en plus vers une consultation nomade des applications et des sites internet.

Pour accompagner cette évolution des modes de consommation et de communication, de nombreux services s’exportent sur Android. Il est aujourd’hui presque impossible de trouver un service numérique de possédant pas d’applications : banques, services de livraison, streaming de vidéos ou de musiques ou encore applications de cybersécurité. Ainsi, les VPN, technologie autrefois réservée aux professionnels de l’informatique, trouvent peu à peu leur place sur les appareils mobiles. En développant des applications pour tablette et smartphones, les VPN ouvrent de nouvelles possibilités aux usagers. Il est aujourd’hui possible de profiter de toutes les fonctionnalités d’un VPN directement sur smartphone et de débloquer ainsi de nombreuses pratiques autrefois réservées aux utilisateurs de laptop ou d’ordinateurs.

Quelles nouvelles fonctionnalités sont disponibles grâce à l’installation d’un VPN sur son smartphone ?

Les VPN pour Android sont de plus en plus présents sur le marché des fournisseurs de réseau privé. Alors que cette technologie était exclusive aux PC il y a encore quelques années, les VPN suivent la tendance actuelle, et deviennent des compagnons mobiles. Dans les faits, l’usage d’un VPN permet de sécuriser ses données personnelles transitant sur via sa connexion internet. La consultation d’une adresse Web entraîne en effet un échange de données entre le site en question et l’appareil de l’usager. Cet échange de données est alors susceptible d’être intercepté par des internautes mal intentionnés. En créant un tunnel de données cryptées autour des données de l’internaute, le VPN permet d’anonymiser la connexion.

Néanmoins, un VPN n’est pas seulement l’affaire de la cybersécurité. Les internautes ont vite découvert que l’utilisation d’un VPN ouvrait la porte à de nombreux usages. C’est notamment la fonction des VPN permettant de relocaliser sa connexion internet à l’aide d’un réseau de serveurs à travers le monde qui est particulièrement efficace. Les internautes utilisent notamment cette fonctionnalité pour accéder aux contenus géo bloqués des services de streaming. Un VPN permet en effet de contourner les restrictions imposées par les sites internet ou les fournisseurs d’accès et de profiter d’un accès sans limite à de nombreux contenus. Les internautes profitent ainsi de nouveaux programmes, normalement inaccessibles, directement via leurs applications de streaming, sans payer plus cher ou changer de pays.

Enfin, les VPN permettent également de profiter du meilleur prix sur de nombreux services en ligne. Les serveurs VPN permettent en effet de localiser sa connexion internet dans un pays différent de celui de l’internaute. Ainsi, le consommateur peut consulter des promotions et des réductions disponibles uniquement dans certaines régions du monde. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour acheter des jeux vidéo dématérialisés, des billets d’avion ou encore des abonnements à des services numériques, le tout directement depuis son smartphone en passant par les applications adéquates.