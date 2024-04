10+ Meilleures Applications Musicales pour Android pour Élever l’Expérience d’Écoute

Écouter votre musique préférée est devenu beaucoup plus facile qu’il y a quelques années. De nos jours, vous pouvez facilement trouver n’importe quelle chanson que vous souhaitez écouter en utilisant une application de streaming. Bien qu’il y ait des centaines de milliers d’applications parmi lesquelles vous pouvez choisir, dans cet article, vous découvrirez certaines des meilleures applications musicales pour Android.

Tous les services de streaming de musique populaires ont leurs applications disponibles pour les appareils Android. Bien que les applications soient gratuites à télécharger, elles ne sont pas sans coût. Certaines sont accompagnées de publicités. D’autres applications bloquent des fonctionnalités comme la lecture hors ligne, l’audio haute résolution, etc., derrière un mur payant basé sur un abonnement. Consultez la liste et choisissez celle qui correspond à vos besoins.

Meilleures applications musicales pour Android

Ci-dessous, nous avons répertorié nos meilleures sélections d’applications musicales disponibles pour les appareils Android après les avoir toutes essayées.

Spotify

Spotify est l’une des applications de streaming les plus populaires que vous pouvez télécharger sur votre téléphone Android. Elle permet aux utilisateurs d’accéder à des millions de chansons et de podcasts qui peuvent également être téléchargés pour une utilisation hors ligne.

Cependant, pour écouter de la musique sans publicité ou pour la sauvegarder pour une écoute hors ligne, vous devez payer pour Spotify Premium.

Fonctionnalités –

Des millions de chansons et de podcasts sont disponibles gratuitement.

Recherchez votre chanson préférée en tapant une paroles.

Créez et partagez votre playlist musicale.

Permet aux utilisateurs Premium de télécharger de la musique pour l’écouter hors ligne.

Les utilisateurs Premium peuvent écouter des albums et des playlists sans publicité.

Le plan familial est livré avec une application musicale séparée pour les enfants.

Tarification –

Essai gratuit de 30 jours

Les plans individuels sont au prix de 9,99 $ par mois

Le plan duo est au prix de 12,99 $ par mois

Le plan familial est au prix de 15,99 $ par mois

Le plan étudiant est au prix de 4,99 $ par mois

Lien de téléchargement

YouTube Music

YouTube Music offre l’accès à des millions de chansons, de vidéos musicales et de performances en direct, le tout dans une seule application. Vous pouvez découvrir de nouvelles musiques en fonction de vos habitudes d’écoute et créer des playlists pour toutes les occasions.

De plus, avec YouTube Music Premium, vous pouvez profiter de musique sans publicité et d’une écoute hors ligne.

L’application dispose d’une fonction de recherche intelligente qui vous permet de trouver des chansons même lorsque vous ne connaissez pas le titre.

Fonctionnalités –

Écoutez des millions de chansons.

Recommandations musicales personnalisées.

Une section séparée pour les musiques tendances.

La version Premium vous permet d’écouter de la musique hors ligne et sans publicité.

Abonnez-vous à vos artistes préférés.

Lecture normale ou aléatoire.

Basculer entre l’audio de la chanson et les vidéos musicales.

Les utilisateurs Premium peuvent écouter de la musique en arrière-plan.

Tarification –

Un mois d’essai gratuit, puis 9,99 $ par mois

Le plan familial est au prix de 14,99 $ par mois (5 membres)

Le plan étudiant est au prix de 4,99 $ par mois

Lien de téléchargement

Apple Music

Cela peut vous sembler étrange d’installer l’application propriétaire d’Apple sur votre téléphone Android, mais ne vous souciez pas des détails car Apple Music fonctionne très bien sur les appareils Android. Elle propose plus de 100 millions de chansons, du contenu vidéo et une chaîne musicale 24h/24 et 7j/7.

Vous pouvez également télécharger de la musique à des fins hors ligne et même bénéficier d’une audio sans perte et de la prise en charge de Dolby Atmos.

Fonctionnalités –

Des millions de chansons sont disponibles.

Télécharger de la musique pour l’écouter hors ligne.

Playlists pour des occasions spécifiques.

Voir les paroles en écoutant la chanson.

Différents genres de musique.

Recherche de musique en utilisant les paroles.

Tarification –

Essai gratuit de 3 mois

Le plan individuel est au prix de 9,99 $ par mois

Le plan familial est au prix de 14,99 $ par mois

Le plan étudiant est au prix de 4,99 $ par mois

Lien de téléchargement

Amazon Music

Amazon Music est une autre des meilleures applications musicales pour les appareils Android. Bien qu’Amazon Music soit inclus dans votre abonnement Prime, vous pouvez également profiter des millions de morceaux avec des publicités sans avoir à souscrire à quoi que ce soit.

Vous pouvez avoir accès à encore plus de musique et de fonctionnalités exclusives si vous achetez un abonnement avec ou sans Prime.

Fonctionnalités –

2 millions de chansons avec une version gratuite.

Lecture sans publicité et sauts illimités.

Audio de haute résolution.

Reconnaissance vocale Alexa.

Streaming en qualité HD et Ultra HD.

Rémunère ses artistes à hauteur de 0,00402 $ par flux.

Reconnaissance vocale Alexa.

Tarification –

Une version gratuite est disponible. Amazon Prime Music est inclus avec Amazon Prime.

L’adhésion Amazon Prime est au prix de 12,99 $ par mois.

L’adhésion étudiante Prime est au prix de 6,49 $ par mois.

Amazon Music Unlimited est au prix de 7,99 $ par mois pour les nouveaux abonnés.

Lien de téléchargement

Tidal Music

Tidal Music est un autre des meilleures applications musicales pour les utilisateurs Android. Elle propose des millions de chansons que vous pouvez écouter. Pour obtenir de la musique exclusive, des diffusions en direct et des fonctionnalités hors ligne, vous devrez acheter un abonnement premium.

Fonctionnalités –

Des millions de chansons en qualité sonore HiRes sans perte allant jusqu’à 24 bits, 192 kHz et Dolby Atmos.

Écoute sans publicité avec des sauts illimités.

Recommandations musicales personnalisées en fonction de vos préférences.

Importer la playlist à partir d’autres lecteurs de musique comme Spotify, iTunes, etc.

Tidal Connect, pour écouter en qualité sans perte sur les appareils compatibles.

Suivre et partager votre activité d’écoute en streaming.

Tarification –

Un mois d’essai gratuit, puis 19,99 $ par mois.

Lien de téléchargement

LiveOne

LiveOne (anciennement connu sous le nom de LiveXLive et Slacker Radio auparavant) dispose de stations de radio en streaming préprogrammées pour presque tous les genres musicaux.

L’application dispose d’une version gratuite qui inclut des publicités, mais elle ne permet pas une lecture hors ligne, des sauts illimités, etc. Pour obtenir ces fonctionnalités, vous devez choisir un plan.

Fonctionnalités –

Musique, podcasts et vidéos accessibles gratuitement.

Des centaines de stations de musique interactives et élaborées.

Recommandations musicales personnalisées.

Émissions originales audio et vidéo, y compris des classements hebdomadaires, des stations animées par des artistes et des séries exclusives.

Actualités interactives et programmation sportive.

Accès sur demande à des millions de chansons et d’albums avec un abonnement.

Lien de téléchargement

SiriusXM

SiriusXM est une autre des meilleures applications musicales pour les utilisateurs Android qui propose des émissions en direct dans différents genres, notamment la comédie, les actualités, etc. Elle comprend de nombreuses fonctionnalités, dont une qui vous permet de créer des stations artistiques personnalisées en fonction de vos artistes préférés.

Fonctionnalités –

Créez des stations artistiques personnalisées.

Différentes chaînes en direct et sélectionnées.

Grand tampon pour mettre en pause et revenir en arrière sur le contenu.

Diffusions exclusives de grande envergure.

Systèmes d’alerte utiles.

Trois mois d’essai gratuit.

Écoutez vos équipes préférées et découvrez les sports en direct et les scores.

Diffusez des matchs des principales conférences de la NCAA.

Lien de téléchargement

Deezer

Deezer dispose également de millions de morceaux de musique, que vous pourrez apprécier si vous écoutez des chansons dans différentes langues, car elle dispose d’une fonctionnalité pour traduire les paroles. La fonctionnalité FLOW de l’application permet aux utilisateurs d’explorer de nouvelles musiques et de créer des playlists et des mixes personnalisés en fonction de leurs habitudes d’écoute.

Fonctionnalités –

Identifier les chansons qui passent autour de vous grâce à la fonctionnalité SongCatcher.

Paroles avec option de traduction.

Fonction de mise en veille programmée.

Fonctionnalité de partage.

Son HiFi (qualité haute fidélité, sans perte à 1 411 kbps) avec un abonnement premium.

Qualité de niveau FLAC sur des millions de morceaux avec un abonnement payant.

Lien de téléchargement

Pandora

Alors que la version gratuite de Pandora a des sauts limités, vous pouvez la considérer si vous découvrez rapidement de nouvelles musiques comparables à vos chansons préférées.

Pour des sauts illimités, vous pouvez opter pour un abonnement payant. La version premium est également intéressante si vous souhaitez supprimer les publicités, écouter de la musique hors ligne, bénéficier d’un audio de meilleure qualité, créer des playlists, etc.

Fonctionnalités –

Six modes Pandora différents – My Station, Crowd Faves, Deep Cuts, Discovery, Newly Released, Artist Only.

Stations personnalisées illimitées et podcasts avec un abonnement payant.

Jusqu’à quatre stations pour l’écoute hors ligne avec la version premium.

Audio de qualité supérieure sans publicité avec un abonnement payant.

Avec un abonnement premium, vous pouvez télécharger de la musique pour une écoute hors ligne.

Lien de téléchargement

Qobuz

Alors que l’application n’a que quelques millions d’utilisateurs, elle contient plus de 500 000 articles éditoriaux originaux rédigés par des experts, des milliers de playlists sélectionnées par des humains et plus de 100 millions de morceaux en haute résolution et qualité CD.

Fonctionnalités –

Plus de 100 millions de morceaux en haute résolution et qualité CD.

Plus de 500 000 articles éditoriaux originaux rédigés par des experts.

Playlists sélectionnées par des humains dans les domaines du rock, de la musique classique, du jazz, de l’électronique, de la pop, du funk, de la soul, du R&B, du metal, etc.

Des musiques de haute qualité, directement du studio.

Nouveautés et rééditions en qualité sans perte/CD (FLAC 16 bits/44,1 kHz).

Lien de téléchargement

Autres applications musicales

En dehors de celles mentionnées ci-dessus, il existe de nombreuses autres applications musicales que vous pouvez essayer. Certaines d’entre elles incluent les suivantes :

Pour conclure

Voilà donc quelques-unes des meilleures applications musicales pour les appareils Android que vous pouvez télécharger pour une expérience musicale fluide. Si vous ne parvenez pas à trouver l’une des applications répertoriées dans le Play Store, cela peut être parce que l’application n’a pas encore été lancée dans votre région.

Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux quelle application vous a le plus plu. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir.