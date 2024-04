Date de sortie de Gears 6, bande-annonce, appareils pris en charge et plus encore

Une des meilleures franchises en matière de jeux de tir à la troisième personne est sans aucun doute la franchise Gears of War. Il s’agit d’une franchise qui produit des jeux depuis 2006 et était jouable sur Xbox 360.

Désormais, le dernier jeu Gears qui a été publié remonte à 2018. Gears 5 va maintenant fêter ses 5 ans et cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un nouveau jeu Gears.

Alors, où est Gears 6, et est-ce que ce jeu verra le jour un jour? Eh bien, selon des personnes ayant des connaissances internes ainsi que quelques fuites, Gears 6 est déjà en développement et devrait sortir soit en 2025, soit en 2026. Oui, cela semble être une longue attente, mais bon, les joueurs préfèrent avoir un jeu entièrement peaufiné plutôt que d’être des testeurs pour un jeu inachevé et non optimisé.

Désormais, avant de parler des choses importantes concernant le jeu, il faut comprendre que rien de tout cela n’est une information confirmée. Tout est basé sur des spéculations, des rumeurs et des fuites. Donc, prenez toutes ces informations avec des pincettes.

Date de sortie de Gears 6 (attendue)

Gears 6 selon les fuites et les rumeurs est prévu pour une sortie en 2025 ou peut-être en 2026. Ne vous attendez pas à grand-chose, car ces dates ne sont pas officielles.

La seule fois où nous pouvons obtenir une date de sortie officielle attendue est lorsque les développeurs du jeu, The Coalition, feront une annonce officielle pour le jeu avec un teaser ou une bande-annonce de révélation.

Plateformes prises en charge par Gears 6

Gears sera comme d’habitude disponible sur la famille de consoles Xbox. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit disponible sur Xbox Series X et Series S. Il est possible que la console Xbox One soit exclue de Gears 6.

De plus, si vous ne possédez pas de Xbox ou de console PlayStation, votre meilleur choix est de jouer au jeu sur votre PC Windows, qui sera disponible via le client Steam.

Jouabilité de Gears 6

On s’attend à ce que Gears 6 suive les traces de Gears 5, qui est sorti en 2019. Cependant, on peut s’attendre à ce que le jeu propose de nouvelles armes, une meilleure jouabilité en coopération ainsi que de nouveaux personnages et peut-être même de nouveaux modes de jeu. Cependant, seul le temps nous dira s’il y aura des changements dans le prochain jeu Gears 6.

Étant donné qu’aucune information officielle n’est disponible sur le jeu, il faudra encore beaucoup de temps pour attendre l’annonce du jeu, sans parler de sa sortie prochaine.