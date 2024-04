Pour la première fois, une ‘bataille’ entre vaisseaux spatiaux sera livrée. Cela ouvre une nouvelle ère.

Les États-Unis veulent apprendre à défendre leurs satellites, ils les confronteront donc à deux manœuvres d’évasion différentes

La guerre dans l’espace devient de plus en plus possible

Les États-Unis se préparent à la première bataille spatiale de l’histoire de l’humanité. Leur objectif est de mesurer la capacité de leurs satellites à se défendre et à détecter des cibles hostiles face à des agressions externes. Cependant, il s’agit également d’un moyen important de dissuader leurs rivaux et de faire passer le message que le pays est prêt à tout ce qui est nécessaire. Dans un climat d’escalade et de climat belliqueux, il est important de noter que c’est un tournant important pour comprendre l’espace comme un autre champ de bataille possible.

Une bataille d’essai

La Force spatiale des États-Unis mènera les premières manœuvres militaires spatiales de l’histoire de l’humanité. Son objectif est de démontrer qu’un vaisseau spatial peut effectuer des manœuvres d’évasion ou de dissuasion face à une attaque par une force externe. De plus, ils veulent également montrer la capacité d’attaque des satellites pour se défendre contre d’éventuels ennemis. Plus la situation politique se tend sur la planète, plus les pays semblent se préparer à la livrer dans une nouvelle dimension : l’espace.

Rocket Lab et True Anomaly sont les deux entreprises privées avec lesquelles la Force spatiale collaborera pour déterminer si ces approches fonctionnent ou non. Rocket Lab est célèbre pour être l’une des entreprises concurrentes d’Elon Musk et SpaceX, tandis que True Anomaly est une experte dans le développement de satellites et a expliqué le plan du gouvernement dans une entrée de blog.

L’opération, appelée Victus Haze, mettra en vedette les vaisseaux des deux entreprises. Celui de True Anomaly simulera des attaques contre le vaisseau de Rocket Lab, qui devra se défendre en utilisant des manœuvres d’évasion et des changements rapides de positionnement. Il s’agit d’un concept défensif, pas offensif, donc tout consiste à assimiler les protocoles de défense et de détection face aux attaques des forces ennemies.

Avec l’arrivée de plus en plus certaine de la Chine dans l’espace et sur la Lune, où elle souhaite établir une base permanente, il est prévisible que les États-Unis commencent à renforcer leur défense spatiale. Bien que ces technologies soient protégées par le droit international et qu’en temps de guerre, elles ne devraient pas être attaquées, il a été récemment révélé que la Russie planifie précisément une arme pour détruire des satellites.

Dans ce cas, il s’agit de deux vaisseaux de tailles très petites et compactes dont le principal point fort réside dans la manœuvrabilité qu’ils offrent. Mais l’idée reste toujours de détecter les objectifs hostiles avant qu’il ne soit trop tard.

Il s’agit certainement d’un pari qui pourrait bien constituer une forme de dissuasion pour leurs ennemis de ne pas attaquer les États-Unis dans l’espace. En grande partie parce que l’espace n’est plus un environnement pacifique dans lequel les pays collaborent, mais il est devenu un point de compétition tant sur le plan scientifique que militaire.