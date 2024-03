Voici quand le support RCS arrive sur iPhone

La longue bataille en cours entre Apple et Google pour une solution de messagerie unifiée arrive enfin à sa fin. En novembre de l’année dernière, Apple avait officiellement confirmé qu’il allait apporter le support RCS sur iPhone pour une communication fluide entre iOS et Android en 2024. Mais nous ne savions pas quand Apple ajouterait le support RCS jusqu’à présent.

9to5Google a réussi à trouver quelque chose d’intéressant sur la nouvelle page web de Google Messages concernant le calendrier de RCS pour iPhone. Cette nouvelle page parle des avantages de RCS et de la messagerie. La page a révélé le délai prévu pour l’arrivée de RCS sur iPhone. L’indice n’est plus présent sur la page mais l’information est déjà sortie.

D’après les découvertes de 9to5google, RCS arrivera sur iPhone plus tard cet automne. Cela signifie qu’il pourrait arriver sur iPhone avec la mise à jour iOS 18 ou iOS 18.1. Ce calendrier est pour une disponibilité publique, ce qui signifie que nous pourrions le voir en action avant sa sortie publique dans une version bêta d’iOS 18.

Image: 9to5Google

L’adoption de RCS ne mettra pas fin à la bulle bleue et à la bulle verte, mais la communication avec les téléphones Android sera fluide. RCS est une version sécurisée et améliorée de la messagerie texte qui ressemble aux applications de messagerie sociale avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Il comprend des fonctionnalités telles que le partage de médias, la réaction aux messages, les stickers, les emojis, les discussions de groupe, et plus encore.

Apple a dévoilé les dates de son prochain événement WWDC. Nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple parle de RCS s’il fait ses débuts avec iOS 18. L’événement aura lieu à partir du 10 juin, ce qui signifie que nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour entendre directement d’Apple. En attendant, vous pouvez profiter des fonds d’écran WWDC 2024 pour votre téléphone et votre ordinateur.

L’ajout du support RCS sur l’iPhone est vraiment nécessaire car les utilisateurs d’iOS et d’Android ne peuvent pas communiquer facilement sans choisir des applications de messagerie tierces. Cependant, cela ne mettra pas fin à la discrimination téléphonique.